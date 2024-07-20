Президент Никарагуа в ходе встречи с Володиным предрек поражение НАТО

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НАТО приближается к своему поражению из-за Украины, усугубляя кризис в регионе, высказался президент Никарагуа Даниэль Ортега в ходе встречи со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным, сообщает ТАСС.
По его словам, альянс должен осознать «раз и навсегда» невозможность победы в украинском конфликте.
Ортега также охарактеризовал антироссийские санкции как преступные и отметил, что негативно влияют как на Запад, так и на весь мир.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что Вашингтон может отказаться поставлять помощь Киеву, если Трамп станет президентом страны.
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Ортега также охарактеризовал антироссийские санкции как преступные и отметил, что негативно влияют как на Запад, так и на весь мир.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен допустил, что Вашингтон может отказаться поставлять помощь Киеву, если Трамп станет президентом страны.
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Александр Климов