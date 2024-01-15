Глава МИД РФ Лавров провёл телефонный разговор с иранским коллегой Абдоллахианом

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В понедельник, 15 января, министр иностранных дел РФ провёл телефонные переговоры со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом. Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход подготовки нового договора между государствами.
Особое внимание было уделено развитию ситуации на Ближнем Востоке и растущей эскалации напряжённости в регионе. Министры осудили удары США и Великобритании по территории Йемена, а также сошлись во мнении о необходимости прекращения огня в секторе Газа и обеспечению беспрепятственного гуманитарного доступа в регион.
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Александр Бойцов