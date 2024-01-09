Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана после теракта в Кермане

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Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил свои соболезнования иранскому коллеге Хоссейну Амирабдоллахиану после теракта в Кермане, об этом сообщили в МИД РФ.
9 января иранская сторона инициировала телефонный разговор с Россией. Лавров выразил Амирабдоллахиану свои соболезнования в связи с постигнувшей страну трагедией. Главы иностранных министерств также обсудили палестино-израильский конфликт и закрепили настрой на дальнейшую совместную работу в рамках борьбы в международным терроризмом.
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Евгения Парфентьева