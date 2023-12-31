Лавров заявил, что США боятся окончательного разрушения отношений с Россией

Фото: сайт Кремля
США остерегаются окончательного разрушения отношений с Россией. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Вместе с тем, добавил министр, Вашингтон пока не намерен уважать интересы Москвы и честно вести диалог.
Также Лавров подчеркнул, что Россия примет ответные меры в связи с подготовкой США к развёртыванию своих наземных ракетных систем. При этом он подчеркнул, что РФ не станет первой разворачивать ракетное оружие, если США откажутся от идеи по наращиванию силового давления на Москву.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в организации теракта в Белгороде. По её словам Вашингтон совместно с Лондоном подстрекают Киев на совершение таких действий.
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Также Лавров подчеркнул, что Россия примет ответные меры в связи с подготовкой США к развёртыванию своих наземных ракетных систем. При этом он подчеркнул, что РФ не станет первой разворачивать ракетное оружие, если США откажутся от идеи по наращиванию силового давления на Москву.
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Анастасия Чинкова