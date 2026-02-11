Глава МИД РФ Лавров сделал неожиданное заявление касательно ООН
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказался о будущем Организации Объединенных Наций. Об этом пишет РИА Новости.
Он отметил, что многие люди хотели бы, чтобы дни ООН подошли к концу. Лавров подчеркнул, что у организации есть свои недостатки.
Министр указал на раздутость штатов и сравнил ситуацию с Европейской комиссией, где наблюдается полный хаос. В ООН, по его словам, все же соблюдаются определенные рамки приличий. Политик напомнил о специальном комитете, который отвечает за финансовые и бюджетные вопросы. Каждая из 193 стран может участвовать в его работе.
Также министр отметил наличие Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам, где Россия имеет постоянное представительство. Он охарактеризовал этот орган как компактный и состоящий из профессионалов, которые способны отслеживать все изменения.
