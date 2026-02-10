«Настроены против»: Страло известно, как в Европе относятся к Трампу

10 февраля 2026, 18:41

Социолог Копатько: И элиты, и жители Европы настроены против Трампа

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Европа в целом относится к президенту США Дональду Трампу негативно. Такую точку зрения выразил социолог Евгений Копатько.





Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его американский коллега Дональд Трамп стремится к «расчленению Европы», и призвал европейские государства готовиться к глобальному противостоянию США и «бросить вызов доллару».



Копатько привел результаты исследования Европейского отделения Международной ассоциации компаний Gallup, согласно которому в таких странах, как Германия, Франция, Британия, уровень неприятия Трампа составляет от 76% до 84%, а позитивных оценок — всего от 11% до 17%.





«И элиты, и население Европы достаточно консолидированы в своих негативных оценках относительно политики Дональда Трампа. Не известно, как это повлияет на его дальнейшие шаги, но мы можем констатировать ситуацию», — отметил Копатько в разговоре с Общественной Службой Новостей.