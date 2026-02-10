«Настроены против»: Страло известно, как в Европе относятся к Трампу
Социолог Копатько: И элиты, и жители Европы настроены против Трампа
Европа в целом относится к президенту США Дональду Трампу негативно. Такую точку зрения выразил социолог Евгений Копатько.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его американский коллега Дональд Трамп стремится к «расчленению Европы», и призвал европейские государства готовиться к глобальному противостоянию США и «бросить вызов доллару».
Копатько привел результаты исследования Европейского отделения Международной ассоциации компаний Gallup, согласно которому в таких странах, как Германия, Франция, Британия, уровень неприятия Трампа составляет от 76% до 84%, а позитивных оценок — всего от 11% до 17%.
«И элиты, и население Европы достаточно консолидированы в своих негативных оценках относительно политики Дональда Трампа. Не известно, как это повлияет на его дальнейшие шаги, но мы можем констатировать ситуацию», — отметил Копатько в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Он подчеркнул, что Европа, в целом, достаточно консолидирована — и население, и элиты настроены против американского лидера из-за его политики.