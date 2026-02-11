Испанец просит гражданство РФ после инцидента, произошедшего на его родине
Испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль планирует запросить гражданство России. Об этом пишет РИА Новости.
Он ранее получил убежище в нашей стране из-за преследования на родине. В сентябре 2025 года газета Mundo сообщила, что его внесли в список самых разыскиваемых Европолом. Причиной стали подозрения в сотрудничестве с пророссийской хакерской организацией.
Ариас Хиль рассказал агентству, что сейчас живет в Москве и намерен остаться здесь надолго. Он выразил любовь к России и желание провести в ней всю жизнь. По его словам, страна подарила ему свободу и возможность начать новую главу.
