Достижения.рф

Испанец просит гражданство РФ после инцидента, произошедшего на его родине

РИА Новости: испанец хочет получить гражданство РФ из-за преследования на родине
Фото: iStock/Pavel Starikov

Испанский преподаватель Энрике Ариас Хиль планирует запросить гражданство России. Об этом пишет РИА Новости.



Он ранее получил убежище в нашей стране из-за преследования на родине. В сентябре 2025 года газета Mundo сообщила, что его внесли в список самых разыскиваемых Европолом. Причиной стали подозрения в сотрудничестве с пророссийской хакерской организацией.

Ариас Хиль рассказал агентству, что сейчас живет в Москве и намерен остаться здесь надолго. Он выразил любовь к России и желание провести в ней всю жизнь. По его словам, страна подарила ему свободу и возможность начать новую главу.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0