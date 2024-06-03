Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Гвинею

Фото: сайт Кремля
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в столицу Гвинеи Конакри. Именно здесь начинается его рабочая поездка по странам Африки.
Этот визит руководителя российского внешнеполитического ведомства станет уже шестым за последние два года, напоминает РИА Новости. В июле 2022 года Лавров посетил Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго. В январе 2023 года он отправился в Южноафриканскую Республику, Эсватини, Анголу и Эритрею, а в феврале того же года побывал с визитами в Мали, Мавритании и Судане. В конце мая - начале июня прошлого года маршрут поездки министра на Чёрный континент включал в себя Кению, Бурунди, Мозамбик и ЮАР. Последняя по времени поездка главы российского МИД в Африку состоялась в августе 2023 года. Тогда он принял участие в саммите БРИКС в ЮАР.
В самой Гвинее Сергей Лавров в последний раз был в 2013 году. Во время нынешнего визита в Конакри у него запланированы рабочие встречи с политическим руководством республики.
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