Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Министр иностранных дел Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме, передает пресс-секретарь министерства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
Также Лавров обсудит с Фиданом урегулирование конфликта на Украине с учетом интересов России.
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Александр Климов