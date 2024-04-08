Лавров прибыл в Китай

Фото: сайт Кремля
Глава МИД РФ Сергей Лавров 8 апреля прибыл с официальным визитом в Китай. В ходе рабочей поездки он встретится с китайским коллегой Ван И, передает ТАСС.
Борт министра приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине.
На повестке переговоров стоят вопросы сотрудничества Россиии КНР, взаимодействие и работа в ООН, БРИКС, ШОС, «Группе двадцати» и региональная тематика. Помимо этого, запланировано обсуждение конфликта на Украине и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
До этого глава Минфина США Йеллен пригрозила КНР «серьёзными последствиями» за помощь РФ.
Ранее Лавров со словами «мечтать не вредно» ответил на слова украинского президента Владимира Зеленского о возвращении в прежние границы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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На повестке переговоров стоят вопросы сотрудничества Россиии КНР, взаимодействие и работа в ООН, БРИКС, ШОС, «Группе двадцати» и региональная тематика. Помимо этого, запланировано обсуждение конфликта на Украине и ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
До этого глава Минфина США Йеллен пригрозила КНР «серьёзными последствиями» за помощь РФ.
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Алина Юрчак