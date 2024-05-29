Лавров призвал страны Глобального Юга не участвовать в конференции по Украине

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Странам мирового большинства не следует участвовать в конференции по Украине, которую планируется провести в Швейцарии 15-16 июня. Государства Глобального Юга не должны поддаваться давлению Запада в этом вопросе.
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводятся в сообщении российского МИД по итогам круглого стола с участием глав иностранных дипломатических миссий по проблематике украинского кризиса. Мероприятие, организованное при поддержке российского внешнеполитического ведомства, собрало более 70 послов и дипломатических работников из разных стран.
Глава МИД РФ отметил, что противостояние ныне обрело глобальную проекцию, так как Запад пытается вовлечь в него страны мирового большинства, стараясь отвлечь их от взаимодействия с Россией. Лавров призвал Глобальный Юг не поддаваться давлению США и их сателлитов и отказаться от участия в так называемом «саммите мира». Его действительной целью является не попытка достичь мирного урегулирования, а выработка неприемлемого для России ультиматума, подчеркнул глава российского МИД.
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Александр Бойцов