Глава МИД РФ заявил об очевидности украинского следа в теракте в подмосковном «Крокусе»

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил об очевидности украинского следа при теракте в «Крокусе».
«Уже сейчас очевидно, об этом говорится в ходе сообщений о том, как идёт расследование — очевидно, что не обошлось без украинского следа», — сказал Лавров.Более того, причастность Незалежной ко многим другим террористическим актам на российской территории уже ни у кого не вызывает сомнения, подчеркнул глава МИД.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу во время переговоров с коллегой из Франции Себастьяном Лекорню сообщил, что у РФ имеются сведения об украинском следе в организации теракта в «Крокус Сити Холле».
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