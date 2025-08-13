Глава МИД России Лавров примет участие в саммите Путина и Трампа
Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в российско-американском саммите, который пройдёт 15 августа на Аляске. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Представитель МИД подтвердил, что министр будет присутствовать на встрече президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа.
В рамках встречи на высшем уровне ожидаются переговоры между двумя лидерами. Сообщается также, что Москва пригласила Трампа провести следующую встречу на территории России.
Саммит на Аляске станет первой официальной встречей Путина и Трампа после длительного перерыва в российско-американском диалоге и рассматривается как попытка перезапуска двусторонних отношений.
