Politico: на Украине боятся, что на встрече с Путиным Трамп продаст Киев

13 августа 2025, 11:35

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На Украине боятся, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп может продать Киев. Об этом сообщает издание Politico.





Напомним, что на прошлой неделе стало известно о встрече Путина и Трампа, которая состоится 15 августа на Аляске. Предварительно, переговору пройдут на военной базе «Эльмендорф-Ричардсон».



Как отмечает газета, Трамп может приблизить себя к получению Нобелевской премии мира с помощью продавливания урегулирования конфликта с Россией, которое продаст Киев.





«Кошмаром для Украины является то, что президент Дональд Трамп воспользуется саммитом со своим российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, чтобы выставить себя кандидатом на Нобелевскую премию мира путем продавливания военного урегулирования, которое продаст Киев», — говорится в сообщении.