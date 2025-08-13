Достижения.рф

МИД РФ: Киев с помощью переговоров хочет затянуть боевые действия

Фото: iStock/iDymax

Киевские власти с помощью переговоров пытаются затянуть боевые действия на Украине. Об этом заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.



Как отметил дипломат, западные партнеры киевских властей активно поддерживают их в данном стремлении. Затягивание боевых действий необходимо им для того, чтобы как можно долше контролировать страну.

«Киевский режим как не помышлял о мире, так и не делает этого сейчас, любые переговоры рассматривает как способ затягивания боевых действий и удержания собственной власти», — говорит Фадеев.
Иван Мусатов

