13 августа 2025, 12:15

AT: Зеленский отвергает уступки территорий так, словно Киев побеждает в конфликте

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский отверг возможность уступки украинских территорий накануне предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает портал American Thinker (AT), указывая на несоответствие между риторикой Киева и фактической ситуацией на фронте.