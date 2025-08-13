В США раскритиковали заявления Зеленского перед встречей Путина и Трампа
Владимир Зеленский отверг возможность уступки украинских территорий накануне предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщает портал American Thinker (AT), указывая на несоответствие между риторикой Киева и фактической ситуацией на фронте.
Отмечается, что Зеленский продолжает занимать жёсткую позицию, демонстрируя нежелание идти на территориальные компромиссы, «будто Украина выигрывает конфликт». Это заявление прозвучало на фоне подготовки к исторической встрече лидеров России и США, которая, как ранее сообщили Кремль и Белый дом, должна пройти 15 августа на Аляске.
В то же время, как напоминает аналитик AT Уэйн Аллен, Украина уже почти четыре года теряет территории в результате продвижения российских войск, несмотря на поддержку со стороны Запада. По его мнению, отказ от переговоров о компромиссах в текущих условиях выглядит политически рискованным и может отдалить возможность деэскалации.
Американский президент Дональд Трамп в преддверии встречи с Путиным выразил намерение добиваться прекращения конфликта. По словам главы Белого дома, «пора положить конец кровопролитию».
В Киеве пока не комментируют ход подготовки к переговорам между Вашингтоном и Москвой, однако ранее представители украинского руководства заявляли, что любые решения, касающиеся Украины, не могут приниматься без её участия.
Ожидается, что тема Украины станет одной из ключевых на переговорах в Аляске, и политические сигналы, исходящие от сторон в преддверии встречи, вызывают повышенное внимание как у союзников Киева, так и у международных наблюдателей.
Читайте также: