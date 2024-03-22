Глава МИД Швейцарии Кассис допустил перенос мирной конференции по Украине

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Мирная конференция по Украине, которую Берн собирался провести у себя до лета текущего года, может быть перенесена на более поздний срок. Об этом сообщил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.
Министр также добавил, что с середины января сотрудники его ведомства осуществляют интенсивные международные контакты в целях подготовки конференции, изучают позиции разных стран, а также оценивают их готовность к тем или иным действиям. Однако пока вопрос о сроках проведения форума остаётся открытым, заключил Кассис.
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