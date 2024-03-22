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Глава МИД Швейцарии Кассис допустил перенос мирной конференции по Украине

22 марта 2024, 19:30
Фото: istockphoto/RossHelen

Фото: istockphoto/RossHelen

Мирная конференция по Украине, которую Берн собирался провести у себя до лета текущего года, может быть перенесена на более поздний срок. Об этом сообщил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

В интервью телеканалу RTS глава швейцарского внешнеполитического ведомства уведомил, что формат форума и точные сроки МИД страны определит к середине апреля. Дипломаты решат, стоит ли проводить конференцию как можно скорее либо её следует отложить. Также будет определено, нужно ли проводить два форума, чтобы иметь два суждения, которые могли бы продвигаться одновременно. По словам Кассиса, МИД сейчас находится в промежуточной стадии, которую в ведомстве называют «исследовательской».

Министр также добавил, что с середины января сотрудники его ведомства осуществляют интенсивные международные контакты в целях подготовки конференции, изучают позиции разных стран, а также оценивают их готовность к тем или иным действиям. Однако пока вопрос о сроках проведения форума остаётся открытым, заключил Кассис.

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Шмыгаль: Киев выполнил 77% реформ по соглашению об ассоциации с Евросоюзом
22 марта 2024, 19:57

Фото: РИА Новости/Стрингер

Киевские власти выполнили 77% реформ, которые необходимы для реализации соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом заявил премьер-министр Украины
На кадрах видео, опубликованного в его телеграм-канале, глава украинского правительства рассказывает, что было проведено девятое заседание ассоциации Совета Украина - Евросоюз. По его словам, общий прогресс выполнения соглашения по реформам составил 77%.

«Это 5% за прошлый год», — довольно невнятно уточнил Шмыгаль.

Возможно, он имел ввиду, что по сравнению с прошлогодними показателями реформ стало больше ещё на 5%. Украинский премьер также сообщил, что Киев рассчитывает приступить к фактическим переговорам о вступлении в ЕС уже в первой половине текущего года.

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МИД: Россия закрыла въезд для 56 граждан Канады на постоянной основе
22 марта 2024, 19:23

Фото: istock/Oleksii Liskonih

В ответ на вводимые санкции, Россия запретила въезд в страну 56 канадским гражданам, сообщили в МИД РФ.
Представители внешнеполитического ведомства сообщили, что речь идет о тех гражданах, кто был вовлечен в кампанию по восхвалению гитлеровских пособников, включая позорное чествование в канадском парламенте нациста Я.Гунько.

Кроме того, в санкционный список вошли лица, причастные к поставкам Украине военной помощи.

В МИД РФ подчеркнули, что санкции имеют избирательный характер и вводятся в отношении конкретных лиц.

Прежде сообщалось, что МИД Канады направило ноту с отказом выдавать России бывшего эсесовца Гунько.

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#канада
#россия
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Политолог Маркелов объяснил напряжённые отношения России и Японии
22 марта 2024, 19:14

Фото: istockphoto.com/Oleksii Liskonih

Политолог Сергей Маркелов объяснил, что напряжённые отношения России и Японии сложились исторически.
По его словам, сыграли роль факторы, среди которых исторические недоговоренности по поводу Курильских островов и разногласия по Второй мировой войне.

«Третий глобальный фактор — это осознание с нашей стороны, что Япония ценой собственной идентичности и субъектности целиком и полностью стала дальневосточным сателлитом США. Все политические, финансовые, экономические вопросы в Японии полностью регулируются США, с их подачки и подмигиваний», — высказал своё мнение в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.

Ранее сообщалось, что Япония ввела запрет на экспортные поставки в Россию ещё пяти категорий товаров из раздела станков.

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#сша
#япония
#россия
#политика
#история
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Небензя: Цель СВО по демилитаризации Украины собственно уже выполнена
22 марта 2024, 18:38

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Одну из целей специальной военной операции, поставленных Верховным главнокомандующим Вооружённых сил РФ Владимиром Путиным, а именно демилитаризацию Украины, собственно уже можно считать выполненной.
Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединённых Наций Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности международной организации. Он пояснил, что солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) уже давно не воюют своим оружием — его у них практически не осталось.

Теперь украинские боевики выживают исключительно за счёт поставок от западных союзников и стран НАТО, продолжил российский дипломат. Именно поэтому можно считать Украину условно демилитаризованной, то есть лишённой собственного вооружения и военной техники, заключил Небензя.

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#украина
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«Россияне повсюду»: стало известно, на каком фланге будет фокусироваться НАТО
Адмирал Бауэр: НАТО должно фокусировать внимание не только на востоке
22 марта 2024, 18:36

Фото: iStock/Sinenkiy

НАТО будет фокусировать свое внимание не только на восточном фланге, так как «россияне повсюду». Такое заявление сделал глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью онлайн-изданию украинского минобороны Armyinform. Так он ответил на вопрос о необходимости усиления восточного фланга альянса в противостоянии НАТО и РФ.
«Россияне не только на восточном фланге. Они в космосе, россияне в киберпространстве, россияне в Арктике и на западе Атлантического океана. Россияне в Африке, Средиземноморье и Черном море. Россияне вокруг нас», — заявил Бауэр.

Таким образом, он подчеркнул, что глупо держать фокус только на востоке, потому что «россияне повсюду».

Ранее Бауэр заявил, что государства-члены альянса готовы к потенциальному столкновению с Российской Федерацией. Он напомнил, что с 2019 года страны НАТО начали возвращаться к концепции коллективной безопасности. Спикер добавил, что выполнения таких задач были реформированы силы, а оборонная стратегия и планирование были изменены.

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Украине не хватает ПВО для перехвата российских ракет, а Запад не в состоянии помочь
LCI: Украине не хватает средств ПВО, а Запад не может помочь
22 марта 2024, 18:14

Фото: iStock/Andrey Atanov

На Украине наблюдается острый дефицит средств ПВО для перехвата российских ракет, а Запад никак не может помочь. Об этом заявил в эфире LCI бывший Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос.
«Украина уже несколько месяцев сталкивается с нехваткой средств противовоздушной обороны и менее успешно перехватывает российские ракеты», — отметил Паломерос.

Он уверен, что данную проблему могут решить только США, так как у Европы нет возможности в краткие сроки произвести вооружения такого типа. Однако даже в Америке ускорить процесс производства систем, с которыми умеют работать украинцы, непросто, заключил Паломерос.

Напомним, в ночь на 22 марта ВС РФ нанесли массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины. Всего было выпущено более 60 дронов и около 90 ракет разных типов.. По сообщению Минобороны РФ, все поставленные цели были уничтожены.

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Политолог Мезюхо: НАТО не готов к прямому военному противостоянию с РФ
22 марта 2024, 17:40

Фото: istockphoto.com/Michele Ursi

Политолог Иван Мезюхо заявил, что НАТО на самом деле не готов к прямому противостоянию с Россией.
Кроме этого, альянс не готов и к принятию в свои ряды Украины.

«Есть риторика ненависти и лжи, согласно которой западные эксперты говорят о том, что Украину уже якобы ждут в НАТО, но эту страну в военно-политическом блоке не ждут. И на самом деле НАТО не готов к прямому военному противостоянию с РФ, не готов вступать в конфронтацию напрямую, а не через украинское государственное образование», — высказал своё мнение в беседе с «Известиями» Мезюхо.

Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что государства-члены альянса готовы к потенциальному столкновению с Российской Федерацией.

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#евросоюз
#рф
#политика
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Шарль Мишель: Евросоюз не боится действий РФ в ответ на использование ее активов
22 марта 2024, 17:23

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Евросоюз не боится ответных действий России на использование доходов от ее замороженных активов в помощь для Киева, заявил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе. Об этом пишет ТАСС.
Мишель решительно сообщил, что Европейский союз продолжит всю необходимую работу по изъятию доходов с замороженных российских активов и направлению их в адрес Украины. Политик считает, что это честно и правомерно, то есть соответствует нормам международного права.

«Мы не запуганы Россией, и поэтому мы продолжаем работать, чтобы помогать Украине. Прибыль от российских активов будет использована для Украины, потому что она — жертва», — сказал он.
В пятницу 22 марта стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц выступил с заявлением, что использование доходов от замороженных активов России, по его мнению, соответствует всем нормам международного права.

По итогам прошедшего в Брюсселе саммита лидеры Европейского Союза так и не утвердили конкретное решение по замороженным активам РФ, но лишь поручили министрам продолжить работу в этом направлении.

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#евросоюз
#россия
#шарль мишель
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Шольц: Использование ЕС доходов от активов РФ совместимо с международным правом
22 марта 2024, 17:21

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что использование доходов от замороженных активов России соответствует всем нормам международного права, сообщает ТАСС.
Ранее депутат бундестага Штеффен Котре заявил, что у Евросоюза (ЕС) нет никаких правовых оснований для изъятия доходов от российских активов, потому что ни одно европейское государство не находится в режиме прямого военного столкновения с Москвой.

«Таким образом они нарушают международное право», — высказал свое мнение немецкий дипломат.
По итогам прошедшего в Брюсселе саммита лидеры Европейского Союза так и не утвердили конкретное решение по замороженным активам РФ, но лишь поручили министрам продолжить работу в этом направлении.

Ранее сообщалось, что Канцлер Германии Олаф Шольц назвал доходы от активов РФ бесхозными и отметил, что вполне гуманно отправлять их на помощь Украине.

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#олаф шольц
#германия
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