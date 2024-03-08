Китай и Швейцария настаивают на участии России в саммите по Украине

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Власти Китая и Швейцарии настаивают на приглашении России на мирный саммит по Украине, который без участия Москвы будет напоминать «потёмкинскую деревню». Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Отмечается, что Пекин и Бёрн имеют прагматичный взгляд на то, как достичь мира. Они не допускают формата переговоров без участия обеих сторон, поскольку в противном случае встреча может стать дипломатическим эквивалентом «потёмкинской деревни».
Также собеседники издания, подчеркнули, что специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй провёл беседу с представителями Евросоюза. Он заявил им, что саммит не должен стать конференцией по разработке плана, которого потом принудят придерживаться Россию.
При этом источники из европейских стран заявили, что при принятии решения всё-таки будут придерживаться интересов украинской стороны.
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Также собеседники издания, подчеркнули, что специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй провёл беседу с представителями Евросоюза. Он заявил им, что саммит не должен стать конференцией по разработке плана, которого потом принудят придерживаться Россию.
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Анастасия Чинкова