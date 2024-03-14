Швейцария выступает за включение РФ в процесс мирных переговоров по Украине

Фото: iStock/swisshippo
Швейцария призвала включить Россию в мирные переговоры по Украине. Об этом рассказал министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис в разговоре с н Schweizer Radio und Fernsehen.
«Идея [cостоит] в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придется присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских. Моя позиция не изменилась», — заявил глава швейцарского МИД,
Ранее представитель МИД РФ Захарова заявила, что Швейцария не может выступать миротворцем, так как фактически не является нейтральным государством, и Россия не будет участвовать в конференции по Украине, даже если получит приглашение от официального Берна.
Напомним, в конце января Швейцария официально объявила о присоединении к 12-му пакету антироссийских санкций Европейского союза. После этого министр иностранных дел РФ официально заявил об утрате Швейцарией политического доверия со стороны Москвы.
Читайте также:
Лавров объяснил, почему Швейцария не может быть посредником в переговорах с Украиной
Захарова: РФ удивилась словам главы МИД Швейцарии о мире на Украине
Швейцария изучает возможность организации мирных переговоров по Украине
Ранее представитель МИД РФ Захарова заявила, что Швейцария не может выступать миротворцем, так как фактически не является нейтральным государством, и Россия не будет участвовать в конференции по Украине, даже если получит приглашение от официального Берна.
Читайте также:
Лавров объяснил, почему Швейцария не может быть посредником в переговорах с Украиной
Захарова: РФ удивилась словам главы МИД Швейцарии о мире на Украине
Швейцария изучает возможность организации мирных переговоров по Украине
Артем Путинцев