Глава МИД Таджикистана призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»

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Наказание за теракт в «Крокус Сити Холле» должны понести организаторы, исполнители, пособники и заказчики преступления. Об этом заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухруддин в ходе заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.
Он подчеркнул, что ожидает беспристрастного и справедливого следствия по этому делу, добавив, что наказание должны понести все причастные к этому теракту.
Министр отметил, что Таджикистан уже на протяжении 30 лет стоит лицом к лицу перед беспрецедентными вызовами безопасности. В связи с этим необходимо повысить эффективность деятельности Антитеррористического центра СНГ.
Также он добавил, что события в Афганистане могут повлиять на пространство СНГ и привести к изменениям в геополитике на всей территории Евразии.
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Министр отметил, что Таджикистан уже на протяжении 30 лет стоит лицом к лицу перед беспрецедентными вызовами безопасности. В связи с этим необходимо повысить эффективность деятельности Антитеррористического центра СНГ.
Также он добавил, что события в Афганистане могут повлиять на пространство СНГ и привести к изменениям в геополитике на всей территории Евразии.
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Анастасия Чинкова