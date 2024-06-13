Глава МИД Таиланда вручил Лаврову письмо о желании страны стать членом БРИКС

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Министр иностранных дел Таиланда Марит Сангиемпхонг вручил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с просьбой предоставить стране членство в БРИКС.
Соответствующее заявление появилось на официальном сайте МИД Таиланда. Там указывается, что министр Сангиемпхонг вручил письмо с намерением Таиланда стать полноправным членом БРИКС главе МИД РФ Сергею Лаврову.
На саммите БРИКС все государства-участники положительно отреагировали на решение Бангкока присоединиться к объединению, добавили в ведомстве.
Ранее Сангиемпхонг заявил, что Таиланд искренне желает вступить в БРИКС.
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Алёна Самарева