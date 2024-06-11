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Участники СМИД БРИКС указали на деструктивность торгового протекционизма Штатов

Лавров: участники СМИД БРИКС указали на деструктивность протекционизма США
11 июня 2024, 17:25
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Все участники совещания министров иностранных дел БРИКС подчеркнули деструктивный характер торгового протекционизма США и их союзников.
Об этом журналистам заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По его словам, переход к новому мироустройству займет историческую эпоху и будет долгим. Лавров отметил, что в настоящее время происходит становление новых центров принятия значимых решений из стран глобального юга и востока. По его словам, они выступают за более справедливый уклад на основе суверенитета и цивилизационного многообразия.



Ранее сообщалось, что в понедельник лидеры МИД стран БРИКС на заседании в Нижнем Новгороде согласовали совместное заявление.

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#россия
#сша
#европа
Боррель признал разногласия в ЕС в мнениях насчет России
Боррель: не все страны ЕС рассматривают Россию как «экзистенциальную угрозу»
11 июня 2024, 18:04

Фото: europarl.europa.eu

Не всякий участник Европейского союза рассматривает Россию в качестве «экзистенциальной угрозы». Об этом заявил глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель, сообщает РИА Новости.
«Не все считают, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу. Некоторые утверждают, что она не является для них угрозой», — подчеркнул Боррель, присутствуя на ежегодной аналитической конференции по безопасности в Брюсселе.
Также глава внешнеполитического ведомства ЕС отметил, что союз постепенно превращается из экономического объединения в блок, основанный на безопасности.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал свое несогласие с идеей возвращения всеобщего военного призыва в странах Европейского союза, назвав ее безумной.

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#россия
#министр
#ес
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В ФРГ депутаты бойкотировали выступление Зеленского
В ФРГ депутаты «Союза Сары Вагенкнехт» бойкотировали выступление Зеленского
11 июня 2024, 17:53

В Германии депутаты от партии «Союз Сары Вагенкнехт» бойкотировали выступление президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом пишет портал Barron`s. По их данным, «Союз Сары Вагенкнехт» полностью отсутствовал на мероприятии. Ранее они заявили, что Зеленский — источник крайне опасной спирали эскалации.

Лидеры крайне правой «Альтернативы для Германии» отказались слушать Зеленского, назвав его оратором в камуфляжной форме, чей срок полномочий истек.

Ранее президент Украины прибыл с визитом в ФРГ для участия в конференции по восстановлению страны.

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​* включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
#фрг
#россия
#украина
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Лавров рассказал о неких неафишируемых контактах с Западом по Украине
11 июня 2024, 17:42

Фото: сайт Кремля

Западные представители при неафишируемых контактах с представителями Москвы не хотят замечать нацистского направления режима Владимира Зеленского. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции после встречи министров иностранных дел (СМИД) стран — участниц БРИКС.
«У нас были некоторые неафишируемые контакты. И никто на Западе не желает замечать нацистского, русофобского эффекта, который создает режим (Зеленского – ред.)», — сказал Лавров.

Он также добавил, что руководства стран Запада Запад поощряют хотят сохранить русофобский характер украинского государства, чтобы позже использовать киевский режим в войне против России.

Ранее Лавров заявлял, что будущие договоренности об урегулировании конфликта на Украине должны строиться на принципе равной и неделимой безопасности с учетом «реалий на земле».

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#режим
#запад
#лавров
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ГД одобрила проект признания нежелательными любые зарубежные организации
11 июня 2024, 17:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому теперь можно будет признавать нежелательными в России любые иностранные организации, даже те, чьими учредителями являются зарубежные госорганы.
«Организации, созданные госструктурами из США, Британии, других европейских стран, ведут деятельность, направленную против России. Остановить их — вопрос безопасности, защиты интересов наших граждан», — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Этот документ внесли в Госдуму еще в феврале. Инициаторами стали депутаты во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Таким образом, изменения коснутся целого ряда имеющихся законов, в том числе закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ».

Благодаря новым нормам, можно будет признавать нежелательной в РФ деятельность любых иностранных организаций.

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#сша
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#рф
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Стало известно о планах G7 по созданию фонда для накопления активов РФ
Kyodo: G7 намерен создать фонд, куда будут направлены замороженные активы РФ
11 июня 2024, 17:24

Фото: iStock/Bet_Noire

Лидеры стран G7 намерены договориться о создании специального фонда, в который будут направлены замороженные активы России. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.
Ожидается, что лидеры G7 обсудят создание этого фонда на саммите в Италии с 13 по 15 июня.

11 июня председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что доходы от замороженных российских активов начнут передавать Украине уже в июле. Ожидается, что сумма составит €1,5 млрд, из которых 90% пойдет на закупку оружия для ВСУ.

8 июня президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон выразили официальную поддержку использованию прибыли от замороженных активов России для Киева.

Москва неоднократно возражала против этих действий, считая их незаконными и подрывающими доверие к финансовой системе Евросоюза в глазах других стран.

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#джо байден
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Корабли Северного флота проводят учения в Атлантике
11 июня 2024, 17:16

Фото: istockphoto/3DSculptor

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань» и корабли сопровождения проводят военные учения в Атлантике. В ходе манёвров отрабатывается применение высокоточного ракетного оружия.
Как указано в сообщении министерства обороны РФ, что экипажи фрегата и субмарины, выполняющие задачи дальнего похода, будут отрабатывать применение высокоточного ракетного оружия способом компьютерного моделирования по морским целям, обозначающим корабельные группировки условного противника. Отмечается, что учебные цели располагаются на расстоянии свыше 600 километров.

После завершения учений корабли отправятся на Кубу. В министерстве иностранных дел островного государства сообщили, что ожидают прихода группы судов Военно-морского флота РФ в порт Гаваны 12 июня.

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#рф
#корабль
#учения
#куба
#вмф
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Власти Шри-Ланки рассказали о хитростью завербованных воевать на Украину
11 июня 2024, 16:44

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

В Шри-Ланку вернулись 22 гражданина страны, участвовавших в военных действиях на Украине. Они сумели дезертировать и вернуться домой.
Об этом агентству AFP сообщил представитель шри-ланкийского министерства обороны Аллен Хит. По его словам, его сограждан просто обманули. Он привёл в качестве примера рассказ 37-летнего Анила Мандусаки, работавшего водителем в отеле. Вербовщики пообещали ему работу водителем в России. Вместо этого его вооружили и отправили воевать на Украину, где он получил шрапнельное ранение обеих ног. Из больницы он сбежал и добрался до посольства Шри-Ланки в Москве. Оттуда его вернули на родину.

Тяжёлая экономическая ситуация в стране вынуждает шри-ланкийцев искать заработок за границей. По данным министерства иностранных дел, в России находится от 600 до 800 граждан Шри-Ланки. Точное их число неизвестно. Коломбо направит в Москву специальную делегацию для возвращения сограждан домой.

Шри-Ланка сохраняла нейтралитет по теме российско-украинского конфликта, однако сообщения о вербовке граждан вызвали напряженность. Полиция страны арестовала двух отставных генералов за участие в вербовке людей. Ещё шестерым, занимавшимся вопросами логистики, также грозит серьёзное наказание.

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#ранение
#шри-ланка
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Российский посол назвал наглой провокацией задержание россиянки в Дании
Посол Барбин: РФ потребует от Дании незамедлительного освобождения россиянки
11 июня 2024, 16:36

Фото: iStock/zoka74

Россия потребует от Дании незамедлительного освобождения задержанной россиянки.
Об этом сообщает агентство ТАСС. По словам посла России в Копенгагене Владимира Барбина, задержание гражданки России в Дании — наглая и беспардонная провокация датских спецслужб.

Их главная цель — запугать россиян, дискредитировать их организации за поддержание контактов со своим государством.

Незадолго до этого в датской службе безопасности заявили о задержании гражданки РФ, которую подозревают в связях с российской разведкой.

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#россия
#европа
#задержание
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Захарова рассказала о «Санду-рейхе» в Молдавии
Захарова назвала действия пограничников в Молдавии Санду-рейхом
11 июня 2024, 15:53

Фото: сайт МИД РФ

Мария Захарова назвала действия молдавских пограничников «Санду-рейхом» после того, как они задержали на несколько часов прибывших из России пассажиров в аэропорту Кишинева. Об этом она сообщила на своем Telegram-канале.
Захарова также отметила, что у возвращающихся из России граждан, признанных «неблагонадежными», рвут паспорта.

«Санду-рейх», — написала она.
11 июня стало известно, что в аэропорту Кишинева правоохранительные органы задержали граждан, вернувшихся с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В ответ на действия полиции люди кричали «позор» и исполняли «Священную войну».

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