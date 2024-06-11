Участники СМИД БРИКС указали на деструктивность торгового протекционизма Штатов

Фото: сайт Кремля
Все участники совещания министров иностранных дел БРИКС подчеркнули деструктивный характер торгового протекционизма США и их союзников.
Об этом журналистам заявил глава МИД России Сергей Лавров.
По его словам, переход к новому мироустройству займет историческую эпоху и будет долгим. Лавров отметил, что в настоящее время происходит становление новых центров принятия значимых решений из стран глобального юга и востока. По его словам, они выступают за более справедливый уклад на основе суверенитета и цивилизационного многообразия.
Ранее сообщалось, что в понедельник лидеры МИД стран БРИКС на заседании в Нижнем Новгороде согласовали совместное заявление.
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По его словам, переход к новому мироустройству займет историческую эпоху и будет долгим. Лавров отметил, что в настоящее время происходит становление новых центров принятия значимых решений из стран глобального юга и востока. По его словам, они выступают за более справедливый уклад на основе суверенитета и цивилизационного многообразия.
Ранее сообщалось, что в понедельник лидеры МИД стран БРИКС на заседании в Нижнем Новгороде согласовали совместное заявление.
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Алёна Самарева