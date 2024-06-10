Встреча глав МИД БРИКС началась с минуты молчания по погибшему руководству Ирана

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Заседание совета министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде началось с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе президенте Ирана Эбрахиме Раиси и других иранских чиновниках.
«Предлагаю начать наше заседание с минуты молчания, чтобы принести соболезнования народу Ирана еще раз и, конечно, соболезнования семьям погибших», — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров на открытии заседания совета министров министров иностранных дел стран БРИКС.
Напомним, во вторник, 10 июня, в Нижнем Новгороде началась двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС.
Вертолёт, на борту которого находился иранский глава Эбрахим Раиси, глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и несколько других иранских чиновников, разбился 19 мая. По предварительным данным, причиной крушения стали технические неполадки. В течение 50 дней, до проведения выборов, исполнять обязанности главы Ирана будет первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
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Элина Позднякова