Бондарь призвал не сравнивать Олимпиаду и Игры БРИКС

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Бронзовый призёр Олимпиады-2020 по прыжкам в воду Александр Бондарь заявило том, что нельзя сравнивать Олимпиаду и Игры БРИКС, поскольку это соревнования разного уровня.
«Олимпиада она была, есть и всегда останется. Все-таки это совсем разные старты совсем разного уровня. Нельзя сравнивать Олимпиаду и Игры БРИКС, так же как нельзя сравнивать Олимпиаду и чемпионат мира. Но мы очень рады, что в нашей стране проводится соревнования такого масштаба», — объяснил в беседе с Metaratings.ru Бондарь.
При этом он поделился, что рад тому, что ему удалось отобраться на Игры БРИКС.
Ранее Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что ожидания от предстоящих Игр БРИКС у него только положительные.
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Мелисса Тимофеева