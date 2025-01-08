Глава МИД Турции Фидан: Военная операция против курдов в Сирии вполне возможна

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что проведение военной операции против курдов в Сирии вполне возможно. Такой вариант развития событий станет актуальным, если руководители Рабочей партии Курдистана (РПК) не выполнят поставленные им условия.
В интервью телеканалу CNN Türk глава турецкого МИД отметил, что курдам были выдвинуты конкретные требования: руководители РПК должны покинуть Сирию, а оставшиеся члены РПК и ассоциированные с ней сирийские формирования — сложить оружие и сотрудничать с новыми властями Дамаска. В противном случае военная операция станет законным выбором, сказал Фидан.
По словам министра, новая сирийская администрация должна решить «проблему РПК», а также «Сил народной самообороны», которые рассматриваются Анкарой как сирийское ответвление этой организации. Фидан подчеркнул, что Турция ждёт от Дамаска шагов в этом направлении, но понимает, что на это потребуется время.
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Александр Бойцов