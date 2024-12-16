Трамп назвал Турцию виновницей свержения режима Асада в Сирии

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
За свержением сирийского правительства и президента страны Башара Асада стоит Турция. Об этом заявил вновь избранный президент США Дональд Трамп.
Выступая на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции в своём поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида бывший и будущий глава Белого дома со свойственным ему апломбом заявил, что ему, в отличие от всех остальных, кто способствовал такой стремительной смене власти в арабской республике.
Он также добавил, что считает турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана очень умным человеком. Также, по словам американского президента, «они хотели этого тысячу лет», а те люди, которые вошли в Дамаск, контролируются из Анкары.
Недавно глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан заявил, что власти страны никак не участвовали в операции вооружённой оппозиции в Сирии, которая привела к падению режима Башара Асада.
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«Никто не знает, кто стоит за другой стороной, а я знаю. Это Турция. О'Кей? Турция стоит за этим», — сказал Трамп.
Он также добавил, что считает турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана очень умным человеком. Также, по словам американского президента, «они хотели этого тысячу лет», а те люди, которые вошли в Дамаск, контролируются из Анкары.
Недавно глава внешнеполитического ведомства Турции Хакан Фидан заявил, что власти страны никак не участвовали в операции вооружённой оппозиции в Сирии, которая привела к падению режима Башара Асада.
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Александр Бойцов