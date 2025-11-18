Глава МИД Турции сообщит России о переговорах с Зеленским только при одном условии
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан готов проинформировать Москву об итогах переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским — но только если встреча даст положительный результат. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, 19 ноября ожидается встреча Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.
В центре обсуждений — вопросы урегулирования конфликта, включая вероятность обмена пленными.
Один из собеседников Bloomberg уточнил, что Анкара передаст Москве информацию о ходе диалога лишь в случае успеха переговоров.
При этом Россия не направляет своих представителей на встречу, но готова выслушать итоги — при условии, что есть предмет для обсуждения.
