Достижения.рф

Глава МИД Турции сообщит России о переговорах с Зеленским только при одном условии

Турция расскажет РФ о встрече с Зеленским, если переговоры завершатся успехом
Фото: Istock / znm

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан готов проинформировать Москву об итогах переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским — но только если встреча даст положительный результат. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



По данным издания, 19 ноября ожидается встреча Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

В центре обсуждений — вопросы урегулирования конфликта, включая вероятность обмена пленными.
Один из собеседников Bloomberg уточнил, что Анкара передаст Москве информацию о ходе диалога лишь в случае успеха переговоров.

При этом Россия не направляет своих представителей на встречу, но готова выслушать итоги — при условии, что есть предмет для обсуждения.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0