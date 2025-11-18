Глава МИД Турции сообщит России о переговорах с Зеленским только при одном условии

18 ноября 2025, 22:21

Турция расскажет РФ о встрече с Зеленским, если переговоры завершатся успехом

Фото: Istock / znm

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан готов проинформировать Москву об итогах переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским — но только если встреча даст положительный результат. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.