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В Индонезии назвали БРИКС своей новой надеждой

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В Индонезии назвали вступление в БРИКС новой надеждой для страны на укрепление собственных позиций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент международных отношений университета Джаябая. Джакарта, как отмечается, не испытывает никаких ограничений на вступление в объединение.


Эксперты полагают, что вступление в БРИКС является правильным решением, благодаря которому Индонезия сможет сохранить свой курс на «свободную и активную» внешнюю политику.
«Быть свободной и активной — подлинная национальная ценность Индонезии. Это означает, что нет никаких ограничений для Индонезии на вступление в какие-либо международные организации», — пояснили в университете.
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Евросоюз готовится к отказу США от военной поддержки Украины
WP: Евросоюз готовится к отказу США от военной поддержки Киева при победе Трампа
03 ноября 2024, 05:42

Фото: iStock/Photoboyko

Евросоюз готовится к отказу Белого дома от военной поддержки Киева при победе Трампа на президентских выборах. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на европейских чиновников. Для этого Европа, как отмечается, постаралась продвинуть новые пакеты помощи для Украины до начала выборов.
«Самые близкие союзники Вашингтона в Европе готовятся к возможному разрыву трансатлантических отношений на случай, если бывший президент Дональд Трамп одержит победу на выборах во вторник <...> Чтобы застраховаться от возможной переориентации Белого дома в вопросе Украины, европейские чиновники постарались продвинуть пакеты помощи до ноябрьских выборов. Новое командование НАТО также взяло на себя часть обязанностей Пентагона по координации военной помощи Киеву», — сказано в материале.
По словам одного из собеседников газеты, Европа должна взять собственную безопасность в свои руки, так как Байден — вероятно, «последний трансатлантический президент в традиционном смысле этого слова».

При этом европейские чиновники признают, что отказ США от поддержки Европы в области обороны станет для региона «сокрушительным ударом».

Ранее сообщалось, что США готовятся к зарубежному вмешательству для дестабилизации страны в переходный период после президентских выборов, но перед инаугурацией нового президента 20 января 2025 года. Среди угроз для страны называют Россию, Китай, Иран и КНДР.

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Стало известно, как Германия подрывает единство Евросоюза
Haber Global: введение Германией пограничного контроля подорвало единство ЕС
03 ноября 2024, 04:35

Фото: iStock/photosvit

Решение Германии о введении пограничного контроля с несколькими странами подорвало дух и единство Евросоюза, который теперь вряд ли сможет долго просуществовать. Об этом заявили журналисты в эфире турецкого канала Haber Global. По их словам, призывы к протекционистским мерам звучат и из других стран ЕС.
«Можно сказать, что дух Европейского союза полностью исчез», — заявили они.
Ведущий обратил внимание, что Германия не единственная в своем методе ведения внешнеторговой политики, так как после выхода Великобритании из Евросоюза, многие другие страны объединения призывали к похожим решениям.
«Возможно, мы сейчас наблюдаем за постепенным финалом Европейского союза», — подытожил ведущий.
Расширенный пограничный контроль в Германии ввели в сентябре 2024 года на границе с Данией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом, с Польшей, Чехией и Швейцарией он действует уже больше года, а с Австрией и вовсе с 2015.

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В Германии заявили о тайных переговорах России и Украины
Die Zeit: Москва и Киев ведут непубличные переговоры об уступках с обеих сторон
03 ноября 2024, 03:24

Фото: iStock/FabrikaCr

Россия и Украина якобы тайно ведут непубличные переговоры, чтобы определить возможные уступки с обеих сторон. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit, отмечая, что в обсуждениях участвуют страны G7 и Китай.
По информации издания, переговоры ведут политические советники, вся информация конфиденциальна. В материале говорится, что стороны обсуждают отказ от ударов по энергообъектам, обмен военнопленными, возвращение детей, новую зерновую сделку и судьбу Крыма.

Die Zeit заявляет, что переговорные встречи проходили уже не раз — в Дании, Украине, Швейцарии и Саудовской Аравии.

Отмечается, что вопрос о том, будут ли официальные мирные переговоры между Москвой и Киевом, уже решен, сейчас стороны определяются когда и где их проводить.

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США не смогут удержать Израиль от ответа на новую атаку Ирана
Axios: США предупредили Тегеран о неизбежном ответе Израиля на новую атаку Ирана
03 ноября 2024, 03:08

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США предупредили Иран, что не смогут удержать Израиль от ответа на новую атаку со стороны Тегерана. Об этом пишет американский портал Axios со ссылкой на источники. Белый дом также подчеркнул, что израильский ответный удар может уже не носить «точечный» характер.
«Администрация Байдена недавно предостерегла Иран от новой атаки на Израиль и подчеркнула, что не сможет сдержать израильтян», — говорится в материале.
По словам источника из руководства США, сообщение Тегерану передали напрямую, подчеркнув, что Вашингтон не сможет остановить Израиль от ответного удара. Бывший израильский чиновник в беседе с порталом опроверг слова первого собеседника, заявив, что сообщение для Ирана передали через Швейцарию.

Ранее сообщалось, что высший совет национальной безопасности Ирана принял решение о нанесении ответного удара по Израилю после атаки его армии на республику 26 октября. Отмечалось, что военный ответ Ирана на израильскую атаку станет намного мощнее всех предыдущих и будет нанесен совместно с силами Оси сопротивления.

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Раскрыто, чего боятся США в период между выборами и инаугурацией
WP: США готовятся к дестабилизации страны из-за рубежа в период после выборов
03 ноября 2024, 02:53

Фото: iStock/Vacclav

США готовятся к зарубежному вмешательству для дестабилизации страны в переходный период после президентских выборов, но перед инаугурацией нового президента 20 января 2025 года. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Среди угроз называют также Россию.
По информации газеты, Белый дом и Пентагон работают в режиме повышенной готовности, отслеживая иностранное вмешательство, при помощи которого другие страны попытаются дестабилизировать обстановку в Штатах. Источником такой угрозы называют в том числе Иран, КНДР, Россию и Китай.
«В Пентагоне сконцентрированы на потенциальных угрозах в период после выборов из ряда стран, включая Иран, КНДР, Россию и Китай», — говорится в материале.
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Лавров подвел итоги саммита БРИКС в Казани
Лавров: декларацию саммита БРИКС в Казани согласовали с балансом всех интересов
03 ноября 2024, 01:55

Глава МИД России Сергей Лавров (фото: сайт Кремля)

Итоговую декларацию саммита БРИКС в Казани удалось согласовать с балансом всех интересов, никто из участников не оказывал на другого давления. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью международной сети TV BRICS. По его словам, взаимоприемлемые формулировки в документе были найдены по всем вопросам.
«Принятую Декларацию удалось согласовать на основе баланса интересов. Никто, как это бывает на западных форумах, не пытался ни на кого давить. Искали обоюдно взаимоприемлемые формулировки. Они были найдены по всем вопросам», — пояснил он.
Глава МИД РФ отметил, что главным призывом итоговой декларации стала необходимость заметно увеличить участие стран Глобального Юга и Глобального Востока в управлении мировыми процессами.
«Это необходимость существенного повышения доли стран Глобального Юга и Глобального Востока в механизмах глобального управления, включая Совет Безопасности ООН, МВФ, Всемирный банк и ВТО», — подчеркнул Лавров.
Ранее российский министр отмечал, что Запад следует выводить на чистую воду с его отношением к Украине, которой он позволяет грубо нарушать Устав ООН. Западные страны, заявил он, всегда вспоминают из Устава лишь принцип территориальной целостности, предпочитая игнорировать все остальные положения.

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#лавров
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Стало известно, с чего началось сотрудничество Маска и Трампа
NYT: сотрудничество Маска и Трампа началось после письма с политическим советом
02 ноября 2024, 23:58

Дональд Трамп (фото: сайт офиса Дональда Трампа)

Сотрудничество американского миллиардера Илона Маска и кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа началось, когда первый отправил сообщение с небольшим политическим советом. Об этом сообщает американская газета The New York Times (NYT). Отмечается, что основатель Space X посоветовал бывшему главе государства не критиковать досрочное голосование.
По информации издания, Маск написал письмо Трампу в апреле 2024 года, в котором посоветовал перестать осуждать досрочное голосование, так как это может разрушить его репутацию. Миллиардер и не надеялся получить ответ, однако Трамп в тот же день выложил пост в своей соцсети Truth Social, одобрил такой способ голосования.
«Вы должны перестать говорить людям, чтобы они не голосовали досрочно», — цитируют в материале слова Маска.
Газета отмечает, что тесное сотрудничество между Трампом и Маском началось именно с этого момента.

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Лавров раскрыл грубейшее нарушение принципов Устава ООН на Украине
Лавров: Запад игнорирует нарушения Устава ООН со стороны Украины
02 ноября 2024, 23:36

Министр иностранных дел России Сергей Лавров (фото: сайт Кремля)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Запад следует выводить на чистую воду с его отношением к Украине, которой он позволяет грубо нарушать Устав ООН. Об этом он заявил во время интервью для международной сети TV BRICS. По его словам, западные страны всегда вспоминают из Устава лишь принцип территориальной целостности, предпочитая игнорировать все остальные положения.
«Самое главное - Устав ООН (до упоминания принципов территориальной целостности и самоопределения народов) требует от всех членов ООН уважать права человека - независимо от расы, пола, языка и религии. Запад, который на каждом углу и по любому поводу кричит, что он — чемпион прав человека, в украинском кризисе ни разу про это не упоминал», — пояснил он.
Глава МИД РФ напомнил, как на Украине последние 10 лет систематически и на законодательном уровне запрещают русский язык и борются с канонической Украинской православной церковью. Однако Запад, отметил он, не замечает этого и не хочет замечать.

Лавров подчеркнул, что принципы Устава ООН следует применять во всей их полноте, а не выборочно, чем занимаются западные страны.
«Что это означает? Запад предпочитает говорить об Украине, вспоминая лишь принцип территориальной целостности, и формулирует таким образом, как будто других принципов в Уставе ООН нет. Но в нем есть еще принцип самоопределения народов», — объяснил российский министр.
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Стало известно о состоянии Зеленского из-за неудач ВСУ на фронте
NYT: Зеленский выглядит изможденным из-за неудач ВСУ на фронте и выборов в США
02 ноября 2024, 23:08

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский выглядит напряженным и изможденным из-за неудач ВСУ на фронте и беспокойства от грядущих выборов в США. Об этом несколько американских чиновников заявили газете The New York Times (NYT). По их словам, они обратили внимание на его состояние во время встречи в Киеве на прошлой неделе.
«После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские чиновники заявили, что украинский лидер выглядел изможденным и напряженным, обеспокоенным неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США», — пишет издание.
По информации газеты, выборы президента США и их неизвестны результат также вызывают тревогу и беспокойство и у простых украинцев. Помимо этого, отмечается в статье, у них падает моральный дух из-за непрестанного продвижения ВС РФ и страха, что военная поддержка Запада сойдет на нет.

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