В Индонезии назвали БРИКС своей новой надеждой

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В Индонезии назвали вступление в БРИКС новой надеждой для страны на укрепление собственных позиций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент международных отношений университета Джаябая. Джакарта, как отмечается, не испытывает никаких ограничений на вступление в объединение.
Эксперты полагают, что вступление в БРИКС является правильным решением, благодаря которому Индонезия сможет сохранить свой курс на «свободную и активную» внешнюю политику.
«Быть свободной и активной — подлинная национальная ценность Индонезии. Это означает, что нет никаких ограничений для Индонезии на вступление в какие-либо международные организации», — пояснили в университете.Читайте также:
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