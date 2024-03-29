Глава МИД Украины Кулеба пытался настроить Индию против России

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Во время своего визита в Нью-Дели министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пытался настроить Индию против России. Для этого он использовал для манипуляций отношения РФ и КНР.
Как сообщает издание The Financial Times, Кулеба высказал мнение, что индийские власти должны быть обеспокоены расширяющимися и крепнущими связями Москвы и Пекина, так как эти отношения могут представлять собой угрозу в области национальной безопасности Индии.
Глава украинского МИД также предположил, что Индии может быть интересно участие в послевоенном восстановлении Украины. Он указал на потенциал своей страны в качестве крупнейшей мировой строительной площадки и выразил убеждение, что индийские компании смогут с выгодой для себя участвовать в восстановлении инфраструктуры.
В публикации издания отмечается, что Украина всеми силами пыталась завоевать симпатии Индии, равно как и других государств так называемого Глобального Юга.
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Глава украинского МИД также предположил, что Индии может быть интересно участие в послевоенном восстановлении Украины. Он указал на потенциал своей страны в качестве крупнейшей мировой строительной площадки и выразил убеждение, что индийские компании смогут с выгодой для себя участвовать в восстановлении инфраструктуры.
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Александр Бойцов