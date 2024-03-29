Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Клеба заявил в интервью индийскому телеканалу NDTV во время своего визита в Индию, что урегулирование споров с Россией может быть обсуждено на втором и третьем мирных саммитах в Швейцарии.
Ранее МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина после проведенного Майдана уничтожает все, что связано с Россией.
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Александр Климов