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Кулеба допустил возможность обсуждения с Россией «формулы мира»

Кулеба: Украина готова обсудить с Россией «формулу мира»
29 марта 2024, 00:59
Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Клеба заявил в интервью индийскому телеканалу NDTV во время своего визита в Индию, что урегулирование споров с Россией может быть обсуждено на втором и третьем мирных саммитах в Швейцарии.

По словам министра, «формула мира» представляет собой своего рода меню, из которого страны могут выбрать пункты для работы. Киев планировал собрать страны, которые разделяют принципы, предложенные Киевом на первом саммите, чтобы выбрать инициативу и работать вместе как группа.

Ранее МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина после проведенного Майдана уничтожает все, что связано с Россией.

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В МИД высказались об идеи Макрона отправить военных на Украину
«Пиар»: Лавров – о словах Макрона отправить военных на Украину
29 марта 2024, 00:52

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» назвал пиаром идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину.
Министр отметил, что разговор был импровизирован после того, как его коллеги в Германии, европейских странах и НАТО выступили против такой концепции, однако позже политик вновь заговорил о такой возможности.

«Мне кажется, что французская активность на этом "фронте" призвана исключительно делать пиар президенту в ситуации, когда «дома» у него неважные дела и нужно создать какой-то отвлекающий маневр», – сказал министр.

Ранее Макарон допустил проведение наземных операций Франции на Украине в целях борьбы с Россией.

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#военные
#мид рф
#сергей лавров
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Пентагон заявил, что у ВСУ наблюдается нехватка артиллерии и средств ПВО
Пентагон: ВСУ не хватает артиллерии и средств ПВО
29 марта 2024, 00:46

Фото: iStock/NiseriN

Главная проблема Киева заключается в нехватке артиллерии и средств ПВО, заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз ​Браун, передает информационное агентство ТАСС.
По словам Брауна, Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимо увеличить количество орудий и снарядов, так как артиллерия активно используется на поле боя.

«И затем я бы еще сказал: противовоздушная оборона. Поскольку это также является ключевыми средствами. Это тоже важно», – подчеркнул он.

В январе координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты прекратили поставки оружия и военной техники на Украину. Он отметил, что это обусловлено нехваткой бюджетных средств на подобные программы.

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#киев
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В МИД высказались о словах главы ГУР Украины о непричастности Киева к теракту
Лавров: Заявления Буданова* о непричастности Киева к теракту нельзя воспринимать
29 марта 2024, 00:30

Фото: iStock/Tomas Ragina

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что заявления начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова* о непричастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле» – ерунда.
«Уж из чьих уст можно было воспринять такое заверение, но не от этого человека. Звучат угрозы уничтожать русских на Украине юридически и физически», – отметил министр.

Министр напомнил, что в мае 2023 года Буданов говорил о «справедливой ответственности» российского народа в связи с «физическим устранением». С рядом заявлений также выступили высокопоставленные украинские чиновники, в том числе глава администрации президента Украины Андрей Ермак и бывший председатель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Лавров выразил уверенность, что следственные органы располагают этими материалами.

Ранее глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что Буданов* – «законная цель» российских военных, «как и все, кто совершает преступления против России». По словам Бортникова, при подготовке нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл» 22 марта существуют связи между СБУ и «Исламским государством»**.

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* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** ИГИЛ, ИГ, террористическая организация, запрещенная в России
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#крокус сити холл
#владимир зеленский
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Лавров заявил о методичном уничтожении всего русского на Украине после переворота
Лавров: Украина методично уничтожает все русское после Майдана
29 марта 2024, 00:28

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете «Известия» заявил, что после Майдана и государственного переворота на Украине началось планомерное уничтожение всех русских.
Он отметил, что война киевского режима против собственного народа была остановлена подписанием Минских соглашений, однако президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский приняли законы об ограничении русскоязычного образования, культуры и СМИ.

«В городах принимались нормативные акты, запрещающие любые мероприятия на русском языке и любое общение, даже в магазинах, предприятиях общественного питания», — напомнил Лавров.

Лавров добавил, что Запад игнорирует многократные обращения по этому вопросу с призывом остановить действия Киева, нарушающие Конвенцию о защите прав национальных меньшинств.

По словам главы МИД, такие законы противоречат Конституции Украины, но лицемерный Запад отказывается признать этот очевидный факт. По мнению Лаврова, единственной причиной этого является стремление «нанести России стратегическое поражение» от рук украинского народа.

Ранее министр иностранных дел России заявил об активной работе по поручения президента Владимира Путина после теракта в «Крокус Сити Холл».

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#теракт
#крокус сити холл
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«Нуждается в деньгах»: Зеленский – о Службе внешней разведки Украины
Зеленский: Служба внешней разведки Украины нуждается в деньгах
29 марта 2024, 00:08

Фото: iStock/alfexe

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и министерству финансов найти средства на развитие Службы внешней разведки (СВР), говорится в видеоролике, опубликованном на Telegram-канале украинского лидера.
Как отметил глава государства, Киеву необходимо найти средства для ведомства, несмотря на опасения нехватки средств на социальные нужды, в том числе на выплату пенсий. Он отметил, что СВР должна стать более активной. Надежная работа такого ведомства стоит недешево, добавил Зеленский.

«Нужно искать и находить финансовую основу для работы нашей разведки», – подчеркнул он.

Ранее Зеленский официально представил нового главу Службы внешней разведки Олега Иващенко. Предыдущий глава спецслужбы, Александр Литвиненко, назначен на пост председателя Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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#киев
#владимир зеленский
#социальные выплаты
#пенсии
#разведка
#свр
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Страны Запада вновь сорвали экстренное заседание СБ ООН по Югославии
Полянский: Страны Запада сорвали экстренное заседание СБ ООН по Югославии
28 марта 2024, 23:50

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Совет Безопасности ООН второй раз за неделю не смог провести по просьбе России заседание, связанное с 25-й годовщиной нападения НАТО на Югославию из-за позиции западных стран, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.
«Сегодняшнее голосование подтвердило тезис, который мы продвигаем в контексте реформы Совета Безопасности, о явной перепредставленности западных стран в совете. Мне кажется, лучшей иллюстрации, чем то, что сегодня произошло, просто сложно себе представить», – сказал он.

Отмечается, что Франция вновь потребовала процедурного голосования по повестке дня конференции. За проведение конференции высказались Россия, Китай, Алжир, Сьерра-Леоне и еще две страны. Девять других членов СБ ООН, включая США, Францию и Великобританию, воздержались.

Ранее делегация РФ при ООН заявила о масштабной дискриминации русскоязычного населения в странах Прибалтики.

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#франция
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#великобритания
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В Днепропетровске открылся второй центр вербовки в ряды ВСУ
Из-за спроса в Днепропетровске открыли второй за месяц центр вербовки в ВСУ
28 марта 2024, 23:14

Фото: iStock/:Liudmila Chernetska

В Днепропетровске открылся второй за месяц центр рекрутинга для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Министерство обороны страны на своем Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что это связано с высоким спросом со стороны украинцев.

«Открытие в городе второго центра за две недели обусловлено большим спросом со стороны населения», – подчеркнули в министерстве.

В феврале армия объявила об открытии первого центра по набору личного состава ВСУ во Львове. По мнению экспертов, этот пилотный проект должен был стать инструментом для эффективного набора военнослужащих.

Руководитель вербовочного центра во Львове Галина Псикорская заявила, что в ВСУ пойдут все жители Украины. Она отметила, что конфликт с Россией не закончится в ближайшее время, поэтому украинцы должны это осознать.

Ранее в США заявили, что Украина в результате потери систем ПВО потеряет Харьков.

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#львов
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#харьков
#сша
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В США заявили о сомнениях в перспективах финансирования Украины после теракта в «Крокусе»
РИА Новости: США не знают, стоит ли финансировать Киев после теракта в «Крокусе»
28 марта 2024, 23:12

Фото: iStock/Pineapple Studio

После теракта в «Крокус Сити Холле» Соединенные Штаты рассмотрели возможность оказания дальнейшей помощи Украине; пока неясно, повлияет ли террористический инцидент на одобрение финансовой помощи, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источники в Конгрессе.
Собеседник агентства отметил, что конгрессвумен Марджори Тейлор Грин внесла резолюцию, призывающую отстранить спикера палаты представителей Майка Джонсона от должности в связи с голосованием по бюджетному законопроекту, в том числе по выделению средств Киеву.

«Честно говоря, трудно сказать. Республиканка Грин пригрозила дать ход ходатайству об отстранении, если законопроект о финансировании Украины будет вынесен на голосование», – отметил источник.

Грин добавил, что вопрос о возможной замене спикера Палаты представителей имеет в этом деле первостепенное значение.

Ранее, в апреле, Майк Джонсон пообещал, что без колебаний предоставит Киеву десятки миллиардов долларов помощи. Как сообщает Associated Press, спикеру Палаты представителей придется решать, насколько сильно давить на него в вопросе утверждения нового пакета помощи, когда его лидерство в Конгрессе находится под угрозой.

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Зеленский пояснил, почему многие страны не хотят ехать на саммит по Украине
Зеленский: многие страны хотят ехать на саммит по Украине из-за РФ
28 марта 2024, 22:04

Многие страны не хотят принимать участие в саммите по Украине, который пройдёт в Швейцарии, признался президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу CBS.
«Ждем от партнеров, чтобы они дали согласие, но это очень сложно, потому все партнеры должны подтвердить, что они будут. Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в отношениях между собой и Россией», — считает Зеленский.

Он пояснил, что некоторые страны имеют контракты с Россией и зарабатывают на этих контрактах большие деньги.

Ранее агентство Bloomberg писало, что саммит по урегулированию конфликта на Украине может быть перенесён из-за безучастия мировых лидеров. Уточнялось, что сама Украина настаивает на том, чтобы саммит состоялся в марте. Однако из-за безучастия других стран его могут перенести на апрель и даже на май текущего года.

Также издание утверждало, что глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в рамках Мюнхенской конференции по безопасности пытался добиться встречи с коллегой из Китая Ван И, чтобы убедить его принять участие в саммите.

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