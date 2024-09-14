Глава МИД Украины одобрил призыв Польши не платить пособия украинским беженцам

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего польского коллеги Радослава Сикорского к Киеву отказаться от выплат социальных пособий украинским беженцам в странах ЕС, чтобы Киев мог мобилизовать больше людей. Об этом сообщает агентство Reuters.
По данным агентства, на встрече в Киеве министр иностранных дел Польши повторил высказанную ранее в интервью газете Monde идею о том, что страны ЕС должны прекратить выплаты социальной помощи украинским беженцам, чтобы мужчин мобилизовали.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении мобилизации в Украине.
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Александр Климов