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Командир взвода Юрий Деев, который уничтожил шесть дронов «Баба-яга», рассказал, что от обнаружения БПЛА Вооруженных сил Украины до момента их сбития проходят минуты. Об этом пишет «Лента.ру».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Военный рассказал, что боевики применяют не только украинские беспилотники, но и западные. По его словам, на Украину работает весь мир.
Солдат добавил, что у российских военных есть все, включая антидроновые ружья.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация завершит СВО, когда добьется своих целей, а также обеспечит безопасность для будущих поколений. По его словам, конкретных временных рамок нет. Однако он отметил, что «мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее».
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«Все это быстро. Слышим — летит, все уже на месте стоим. Мы заранее выходим, конечно. Стоим, ждем. По рации объявляют: «идет в том-том направлении». Если это у нас, то выходим, смотрим», — поделился он.
Военный рассказал, что боевики применяют не только украинские беспилотники, но и западные. По его словам, на Украину работает весь мир.
«Это мы работаем одни. Мне кажется, что в основном у них западные беспилотники. Не по-русски написано на них», — пояснил боец.
Солдат добавил, что у российских военных есть все, включая антидроновые ружья.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация завершит СВО, когда добьется своих целей, а также обеспечит безопасность для будущих поколений. По его словам, конкретных временных рамок нет. Однако он отметил, что «мы все надеемся, что это будет лучше быстрее, чем медленнее».
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Дарья Осипова