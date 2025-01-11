Глава МИД Украины раскрыл неожиданный «удар по Москве»

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал разрешение противоречий между позициями Варшавы и Киева по теме событий на Волыни во время Второй мировой войны «ударом по Москве». Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале МИД Украины.
Сибига отметил, что Украина и Польша вместе «защищаются от российского империализма». По его словам, каждая решенная дипломатическая дилемма становится ударом по Москве.
Министр также выразил надежду на дальнейшую «имплементацию договоренностей», которая основана на взаимоуважении.
Ранее сообщалось, что Польша готова к наращиванию экспорта электричества Украине, если Словакия перестанет помогать ей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Министр также выразил надежду на дальнейшую «имплементацию договоренностей», которая основана на взаимоуважении.
Ранее сообщалось, что Польша готова к наращиванию экспорта электричества Украине, если Словакия перестанет помогать ей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова