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Глава МИД Украины раскрыл неожиданный «удар по Москве»

Сибига назвал ударом по Москве решение дипломатических вопросов Киева и Варшавы
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал разрешение противоречий между позициями Варшавы и Киева по теме событий на Волыни во время Второй мировой войны «ударом по Москве». Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано в Telegram-канале МИД Украины.
Сибига отметил, что Украина и Польша вместе «защищаются от российского империализма». По его словам, каждая решенная дипломатическая дилемма становится ударом по Москве.

Министр также выразил надежду на дальнейшую «имплементацию договоренностей», которая основана на взаимоуважении.



Ранее сообщалось, что Польша готова к наращиванию экспорта электричества Украине, если Словакия перестанет помогать ей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
#министр
#польша
Байден заявил о возможности Харрис стать президентом после Трампа
Байден заявил, что Харрис сможет баллотироваться в президенты через четыре года
11 января 2025, 09:22

Камала Харрис и Джо Байден (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Президент США Джо Байден заявил, что вице-президент Камала Харрис сможет баллотироваться на пост главы государства на следующих выборах, которые пройдут через 4 года. Об этом сообщает New York Post.
Действующий американский выразил мнение, что Харрис компетентна. По словам Байдена, решение о том, стоит ли ей участвовать в следующих президентских выборах вице-президент должна принять сама.

Президент добавил, что планирует оставаться на виду у общественности.

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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#сша
#дональд трамп
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#камала харрис
#выборы
#президент
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Прибалтика должна принадлежать России, заявили в Госдуме
Депутат Журавлев заявил, что Прибалтика должна принадлежать России
11 января 2025, 09:01

Фото: iStock/Oleg Elkov

Если пересматривать результаты Второй мировой войны, по логике литовского президента Гитанаса Науседы, то Литва и вся Прибалтика должны принадлежать России. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По словам Журавлева, Россия не против получить Сувалкский коридор, территорию на границе Польши и Литвы, которая позволит наладить снабжение Калининградской области по суше.

РФ готова защищать свою землю «не только на словах», подчеркнул депутат. Журавлев заключил, что участь Литвы в случае конфликта «будет печальна», даже если за нее вступится Североатлантический альянс (НАТО).

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#литва
#прибалтика
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В Болгарии призвали предъявить претензии на часть территории Украины
Политик Костадинов: Болгария должна заявить претензии на Южную Бессарабию
11 января 2025, 08:43

Фото: iStock/rarrarorro

Южная Бессарабия, находящаяся в составе Украины, должна вернуться Болгарии. Об этом написал лидер партии «Возрождение» Костадин Костадинов на своей странице в соцсети.
По его словам, это возвращение стало бы логичным, поскольку коренным населением Южной Бессарабии были и остаются болгары. Костадинов подчеркнул, что в составе Украины данная территория находится всего 34 года.

Болгария должна быть готова к моменту, когда «украинская государственность распадется», добавил политик. Согласно его мнению, в этот период официальной Софии необходимо будет заявить свои претензии на регион.

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#регион
#болгария
#украина
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США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России
Минфин США ввел санкции против «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза»
11 января 2025, 07:55

Фото: iStock/rarrarorro

«Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» и их дочерние компании попали под санкции американского Минфина. Об этом говорится в документах на странице ведомства.
Отмечается, что в соответствующий список также попали «Ингосстрах» и «Альфастрахование». Ограничения затронули и заместителей Минэнергетики России Романа Маршавина и Эдуарда Шереметцева, гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева, президента «Лукойла» Вадима Воробьева, гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова.

Ранее сообщалось, что чиновники Евросоюза опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить антироссийские указы нынешнего главы США Джо Байдена. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#чиновники
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Стало известно о пуске ядерного реактора на крейсере «Адмирал Нахимов»
ТАСС: на крейсере «Адмирал Нахимов» запустили ядерный реактор
11 января 2025, 07:27

Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

На тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» осуществили физический пуск ядерного реактора. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Помимо пуска ядерного реактора также была завершена операция по размагничиванию судна. По данным источника, запуск реактора не означает окончание ремонта и модернизации крейсера, а указывает на готовность ядерной энергетической установки работать на полную мощность.

Напомним, в начале декабря прошлого года стало известно, что крейсер «Адмирал Нахимов» приступил к заводским ходовым испытаниям.

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#вмф
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Премьер Гренландии заявил о нежелании граждан быть датчанами или американцами
Премьер Эгеде: жители Гренландии не хотят быть датчанами или американцами
11 января 2025, 07:14

Фото: iStock/KimKimsenphot

Жители Гренландии не хотят быть датчанами или американцами. Об этом сообщил премьер-министр Гренландии Муте Эгеде, передает Financial Times.
Политик напомнил, что ранее датский и гренландский парламенты приняли закон о самоуправлении, согласно которому Гренландия может объявить о независимости тогда, когда посчитает нужным. По словам Эгеде, он еще не связывался с избранным президентом США Дональдом Трампом, который ранее заявил о своих намерениях присоединить эту территорию.

Остров сотрудничал со Штатами ранее, сотрудничает сейчас и продолжит это делать в будущем, заключил Эгеде.

Напомним, в конце декабря 2024 года избранный президент США Дональд Трамп вновь заявил о необходимости сделать Гренландию частью США.

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#дональд трамп
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#гренландия
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Узнали дату вступления в силу соглашения России и Белоруссии о признании виз
Соглашение России с Белоруссией о взаимном признании виз вступит в силу 11 января
11 января 2025, 01:35

Фото: iStock/Andrzej Rostek

С 11 января начнет действовать соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз. Дата вступления в силу была раскрыта агентством БелТА со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Белоруссии.
Документ, подписанный еще 19 июня 2020 года, устанавливает правила пересечения границы иностранными гражданами и лицами без гражданства в рамках Союзного государства.

Теперь действие соглашения охватывает не только сухопутный участок границы, ранее доступный исключительно для граждан России и Белоруссии, но и другие категории пересечения.

Соглашение предусматривает взаимное признание виз обеими странами, что позволяет их обладателям въезжать, находиться и перемещаться как по территории России, так и Белоруссии. Кроме того, визы будут признавать отметки о пересечении внешней границы Союзного государства.

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#белоруссия
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Названы темы переговоров Путина и Трампа
Политолог Блохин: переговоры Путина и Трампа будут посвящены Украине и Сирии
10 января 2025, 22:31

Владимир Путин и Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Основной темой переговоров президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа будет Украина, также возможно обсуждение Сирии. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, основная часть переговорного процесса будет посвящена именно первому вопросу.
«Это самые долгожданные переговоры, о которых и Трамп говорит, и мы неоднократно говорили. Я думаю, вообще весь 2025 год пройдет под знаком переговорного процесса, потому что, скорее всего, будет затронуто и сирийское урегулирование... Но главным фаворитом является украинский вопрос. Мне кажется, если как-то ранжировать, то 90% всех переговоров, конечно, будет посвящено Украине», — пояснил эксперт в беседе с RT.
Тем временем политолог Вадим Мингалев раскрыл ключевой фактор, который повлек повсеместные провалы ВСУ на фронте. В разговоре с «Известиями» он отметил, что окончательное поражение Украины ускорило вторжение в Курскую область, куда стали снимать лучшие подразделения от Херсона до Запорожья.
«Кроме того, именно под Курском воевали лучшие наемники НАТО. И именно курская авантюра привела украинскую армию к катастрофе. <...> И это мнение уже начинает витать в средствах массовой информации самой Украины, народ Украины готовят к поражению», — добавил военный аналитик.
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#переговоры
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В ЕС опасаются, что Трамп может отменить антироссийские указы Байдена
FT: в ЕС опасаются, что Трамп может отменить антироссийские указы Байдена
10 января 2025, 19:58

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Чиновники ЕС опасаются, что избранный президент США Дональд Трамп может отменить антироссийские указы нынешнего главы США Джо Байдена, информирует Financial Times со ссылкой на источники.
Согласно информации издания, чиновники Европейского союза распорядились проанализировать указы действующего американского лидера, чтобы понять, как их отмена может отразиться на объединении. Уточняется, что Трамп вполне может отменить многие указы лишь по той причине, что их ввел Байден.

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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#чиновники
#нато
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