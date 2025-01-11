Прибалтика должна принадлежать России, заявили в Госдуме

Если пересматривать результаты Второй мировой войны, по логике литовского президента Гитанаса Науседы, то Литва и вся Прибалтика должны принадлежать России. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.