Прибалтика должна принадлежать России, заявили в Госдуме

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Если пересматривать результаты Второй мировой войны, по логике литовского президента Гитанаса Науседы, то Литва и вся Прибалтика должны принадлежать России. Об этом сообщил в разговоре с РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
По словам Журавлева, Россия не против получить Сувалкский коридор, территорию на границе Польши и Литвы, которая позволит наладить снабжение Калининградской области по суше.
РФ готова защищать свою землю «не только на словах», подчеркнул депутат. Журавлев заключил, что участь Литвы в случае конфликта «будет печальна», даже если за нее вступится Североатлантический альянс (НАТО).
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