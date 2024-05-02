Глава МИД Украины заговорил о «коммуникациях» с Россией

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что целью конференции в Швейцарии Киев видит в создании коалиции государств с общими принципами и подходами, после чего возможны «коммуникации с Россией». Об этом дипломат заявил в интервью изданию Foreign Policy.