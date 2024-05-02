Глава МИД Украины заговорил о «коммуникациях» с Россией

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что целью конференции в Швейцарии Киев видит в создании коалиции государств с общими принципами и подходами, после чего возможны «коммуникации с Россией». Об этом дипломат заявил в интервью изданию Foreign Policy.
«После этого (проведения конференции - ред.) может быть коммуникация с Россией, и Россия может быть частью переговоров... В конце концов, нельзя закончить войну без обеих сторон», — заявил Кулеба.Мирная конференция запланирована на 15-16 июня и пройдет около города Люцерн. РФ на ней присутствовать не будет. Ранее пресс-секретарь российского посольства в Берне Владимир Хохлов сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения, и Москва в любом случае не будет участвовать в ней.
Хохлов добавил, что активно продвигаемая организаторами идея мирной конференции для России неприемлема, поскольку «речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной «формулы мира», которая не учитывает российские интересы.
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Алина Юрчак