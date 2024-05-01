Министр обороны Украины Умеров может покинуть свой пост

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Глава министерства обороны Украины может оставить свой пост. Это вполне может произойти менее, чем через год после того, как он был назначен на эту должность.
Об этом сообщает портал «Цензор.net» со ссылкой на собственные источники. По данным главного редактора сетевого издания Юрия Бутусова, украинское правительство планирует уволить министра инфраструктуры Александра Кубракова. На его место будет назначен нынешний глава Минобороны.
Причиной всех этих перестановок источники называют чистку, которую продолжает глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Якобы он старается избавиться от всех политиков, которые напрямую могут общаться с Зеленским и оказывать на него влияние, минуя главу офиса президента.
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