Фото: пресс-служба МИД РФ
Министерству иностранных дел Латвии следует предоставить список стран, которые дали ВСУ разрешение наносить удары по территории России. Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
Таким образом российский дипломат прокомментировала заявление главы латвийского внешнеполитического ведомства Байбы Браже, в котором утверждалось, что Киев уже получил оружие от некоторых западных партнёров вместе с разрешением «бить по российской территории».
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ отмечала, что атаки украинских боевиков на объекты российской гражданской инфраструктуры подчёркивает террористическую сущность киевского режима, которую можно разглядеть уже из самых удалённых уголков мира.
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«МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врёт», — написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ отмечала, что атаки украинских боевиков на объекты российской гражданской инфраструктуры подчёркивает террористическую сущность киевского режима, которую можно разглядеть уже из самых удалённых уголков мира.
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Александр Бойцов