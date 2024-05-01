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В постпредстве России при Евросоюзе отреагировали на заявление Брюсселя относительно передачи активов европейских компаний как дезинформацию и напомнили о торгово-экономической войне, развязанной ЕС против России.
Российское постпредство подчеркнуло, что ЕС пытается создать негативный нарратив о действиях России, игнорируя свою собственную ответственность за торгово-экономическую напряженность.
Оно также утверждает, что односторонние санкции Евросоюза против третьих стран являются незаконными и наносят ущерб международным отношениям.
Ранее ЕС призвал Россию пересмотреть свое решение, назвав его нарушением международного права.
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«Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права... Ещё одно свидетельство того, что есовцы живут в созданном ими же мире», — говорится в официальном Telegram-канале российского постпредства.
Оно также утверждает, что односторонние санкции Евросоюза против третьих стран являются незаконными и наносят ущерб международным отношениям.
Ранее ЕС призвал Россию пересмотреть свое решение, назвав его нарушением международного права.
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Артем Кузьмин