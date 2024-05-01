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В постпредстве России обвинили ЕС в дезинформации

Постпредство России при ЕС назвало дезинформацией позицию по передаче активов ЕС
01 мая 2024, 18:58
Фото: iStock/Alexandros Michailidis

Фото: iStock/Alexandros Michailidis

В постпредстве России при Евросоюзе отреагировали на заявление Брюсселя относительно передачи активов европейских компаний как дезинформацию и напомнили о торгово-экономической войне, развязанной ЕС против России.
Российское постпредство подчеркнуло, что ЕС пытается создать негативный нарратив о действиях России, игнорируя свою собственную ответственность за торгово-экономическую напряженность.

«Евросоюз продолжает дезинформировать мировую общественность, пытаясь навязать ей нарративы о якобы несоблюдении Россией международного права... Ещё одно свидетельство того, что есовцы живут в созданном ими же мире», — говорится в официальном Telegram-канале российского постпредства.


Оно также утверждает, что односторонние санкции Евросоюза против третьих стран являются незаконными и наносят ущерб международным отношениям.

Ранее ЕС призвал Россию пересмотреть свое решение, назвав его нарушением международного права.

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Министр обороны Украины Умеров может покинуть свой пост
01 мая 2024, 18:59

Фото: istockphoto/DmyTo

Глава министерства обороны Украины может оставить свой пост. Это вполне может произойти менее, чем через год после того, как он был назначен на эту должность.
Об этом сообщает портал «Цензор.net» со ссылкой на собственные источники. По данным главного редактора сетевого издания Юрия Бутусова, украинское правительство планирует уволить министра инфраструктуры Александра Кубракова. На его место будет назначен нынешний глава Минобороны.

Причиной всех этих перестановок источники называют чистку, которую продолжает глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Якобы он старается избавиться от всех политиков, которые напрямую могут общаться с Зеленским и оказывать на него влияние, минуя главу офиса президента.

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#минобороны
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#министр
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Захарова предложила Латвии предоставить список стран, разрешивших бить по России
01 мая 2024, 18:38

Фото: пресс-служба МИД РФ

Министерству иностранных дел Латвии следует предоставить список стран, которые дали ВСУ разрешение наносить удары по территории России. Об этом заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
Таким образом российский дипломат прокомментировала заявление главы латвийского внешнеполитического ведомства Байбы Браже, в котором утверждалось, что Киев уже получил оружие от некоторых западных партнёров вместе с разрешением «бить по российской территории».

«МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врёт», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ отмечала, что атаки украинских боевиков на объекты российской гражданской инфраструктуры подчёркивает террористическую сущность киевского режима, которую можно разглядеть уже из самых удалённых уголков мира.

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#захарова
#рф
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Беспорядки начались на первомайской манифестации в Париже
01 мая 2024, 17:44

Фото: iStock/HJBC

Полиция Парижа применила дубинки на первомайской манифестации, пишет РИА Новости.
По данным агентства, акция проходит во Франции в честь Дня труда. Среди присутствующих — люди с флагами коммунистов и социалистов, представители «желтых жилетов».

Кроме этого, на акцию пришли представители радикального движения black bloc. Их отличительные черты — черная одежда с закрытыми масками и капюшонами.

Во время манифестации радикалы начали разбивать витрины и бросать петарды и бутылки в полицию. Силовики оттеснили зачинщиков, применив дубинки. Несколько человек получили травмы, добавили в агентстве.

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#франция
#париж
#акция
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AC: Зеленский ошибся при оценке нового пакета помощи от США
01 мая 2024, 17:23

Фото: iStock/Andrii Atanov

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, когда поверил способности нового пакета помощи повлиять на ситуацию на поле боя.
Президент Украины в интервью о новой помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов говорил, что эта поддержка укрепит украинскую армию и у нее появится шанс на победу. Но он ошибся в своей оценке, пишет American Conservative.

В среду президент Штатов Джо Байден подписал закон о помощи Украине. Ей передали 61 миллиард долларов на продолжение противостояния в СВО.

После этого в Пентагоне сообщили, что Штаты возобновляют военные поставки Киеву пакетом на один миллиард долларов. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву.

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#украина
#сша
#россия
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Власти Австрии предостерегли Raiffeisen от покупки Strabag из-за связи с Россией
01 мая 2024, 17:23

Фото: istockphoto/Iuliia Petrovskaia

Австрийские власти призвали Raiffeisen Bank International (RBI) отказаться от идеи сделки по покупке доли в строительной компании Strabag. Дело в том, что планируемые к приобретению акции принадлежат фирме, связанной с Олегом Дерипаской, а тот находится под санкциями США.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В Вене опасаются негативной реакции Вашингтона по поводу анонсированной сделки. Она может быть расценена Соединёнными Штатами как нарушение санкций, поскольку против Дерипаски введены ограничения. Кроме того, австрийские власти полагают, что сделка поставит в неловкое положение саму Австрию из-за «дружелюбного» отношения к России.

Сотрудник RBI заявил агентству, что приобретение акций остаётся предметом проверки в банке. В свою очередь, представитель Дерипаски сообщил, что бизнесмен уже долгое время не имеет никакого отношения к фирме Starbag, добавив также, что западные санкции против него являются «полностью ошибочными» и «основаны на ложной информации».

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#санкции
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#бизнесмен
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#ограничения
#отношения
#банк
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Глава Черниговской ОВА убрал общественный транспорт для жителей города
01 мая 2024, 16:48

Фото: istockphoto/alexmak72427

Назначенный Зеленским руководитель Черниговской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Брижинский остановил общественный транспорт для жителей областного центра. Он сделал это в ответ на отказ городских властей предоставить землю предприятиям, связанным со «Слугами народа».
По словам исполняющего обязанности главы города Александра Ломако, Брижинский самовольно сдал землю в аренду. Теперь же глава ОВА выставил ультиматум: городского общественного транспорта не будет до тех пор, пока не будут разрешены земельные споры и вопросы, передаёт телеграм-канал «RT на русском».

До разрешения этих самых споров жителям Чернигова, которые никакого отношения к ним не имеют, придётся передвигаться по городу на своих двоих. Брижинский так и сказал: не умрут, если пройдут пять километров пешком.

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#отношения
#украина
#транспорт
#аренда
#администрация
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Экс-депутат Рады Олейник рассказал о причинах акции СБУ в центре Киева
Экс-депутат Верховной рады Олейник: В Киеве провели акцию устрашения элит
01 мая 2024, 16:06

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник рассказал, зачем Служба безопасности Украины (СБУ) провела в центре Киева операцию из арсенала контрразведки. По его мнению, это стало своеобразной акцией по устрашению элит.
По словам бывшего политика, такой ход понадобился киевским властям в преддверии паники среди населения, вызванной неудачами Вооружённых сил Украины в ходе боевых действий. В разговоре с телеграм-каналом «Абзац» Олейник указал, что в центральном районе Киева, где СБУ проводило операцию, проживают исключительно представители элит.

«Поэтому киевский режим пытается удержать ситуацию в руках, запугивая граждан», считает экс-депутат.

Он предложил рассматривать все подобные меры в совокупности. Например, Олейник обратил внимание на то, что сейчас появилось множество блокпостов в крупных и мелких городах и населённых пунктах Украины. Причём дежурят там не только сотрудники полиции и СБУ, но и представители военкоматов, подчеркнул бывший депутат.

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#политика
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#сотрудники
#депутат
#режим
#сбу
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В Варшаве прошёл марш протеста против вовлечения Польши в украинский конфликт
01 мая 2024, 14:32

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

По улицам Варшавы прошёл марш протеста, в котором приняли участие сотни человек. Участники акции выступали против вовлечения Польши в украинский конфликт.
На транспарантах, которые несли протестующие, можно было увидеть антивоенные лозунги и надписи «Это не наша война», передаёт РИА Новости. Кроме того, участники акции требовали от властей прекратить поставки Киеву вооружений и боевой техники. По мнению участников марша, правительство должно беспокоиться о благосостоянии собственной страны и её граждан, а не накачивать оружием соседнюю, что только затягивает военные действия.

Шествие закончилось митингом, на котором звучали те же лозунги: Польша не должна быть вовлечена в вооружённое противостояние на Украине, следует прекратить поставки Киеву вооружений.

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Проект закона США о запрете импорта урана из РФ назвали пиаром
Эксперт Уваров: законопроект США о запрете импорта урана из РФ — пиар
01 мая 2024, 14:09

Фото: istock / vchal

Проект закона о запрете на импорт урана из РФ, носит характер пиара, пишет РИА Новости.
Такое мнение выразил главный редактор портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

Сам законопроект он назвал документом, который написан по принципу «если нельзя, но очень хочется, то можно». По мнению Уварова, он позволит США до 2028 года закупать уран в том же объеме, что и раньше.

Законопроект о запрете импорта российского урана был одобрен американским Сенатом в ночь на 1 мая. Согласно документу, власти страны могут продолжать закупки до января 2028 года.

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#сша
#россия
#законопроект
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