Глава МИД Великобритании Кэмерон предложил охотиться за танкерами с нефтью из РФ

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Танкеры с российской нефтью предлагает задерживать глава МИД Британии Дэвид Кэмерон. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.
«Нам нужно отлавливать теневой флот, который незаконно перевозит российскую нефть по миру. Каждый раз, если эти танкеры приближаются к итальянскому порту, я хочу, чтобы можно было их задерживать», – сказал Кэмерон.
Ранее сообщалось, что страны G7 хотят помешать реализации проектов российской энергетики. В минувший четверг, 13 июня, они заключили политическое соглашение о применении заблокированных российских финансовых активов в пользу украинской стороны. Речь идет о том, чтобы выделить кредит в 50 миллиардов долларов, который будут гасить доходами от активов России.
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Никита Кротов