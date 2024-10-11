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Глава МИД Венгрии назвал визиты в Россию суверенным правом страны

Глава МИД Венгрии Сийярто: визиты в Россию относятся к суверенному праву страны
11 октября 2024, 11:05
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Визиты венгерских политиков в Россию являются неотъемлемым правом Будапешта. Об этом на своей странице в соцсети написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, находящийся сейчас на Международном газовом форуме в Петербурге.
Государственный деятель резко отреагировал на вопрос журналиста немецкого телеканала ZDF о том, не является ли его приезд в РФ очередной провокацией в адрес Евросоюза. Сийярто отметил, что Венгрия требует вежливого и уважительного обращения к себе, поскольку участие министров в международных мероприятиях — это суверенное право государства.

Он добавил, что венгры не являются нацией «яволь» («так точно»). Никто не вправе указывать Венгрии, заключил Сийярто.



Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан ​заявил, что Венгрия гордится своей мирной стратегией и поддержанием диалога с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Приднестровье потребовали референдум о вступлении в ЕС
МИД Приднестровья предложил Молдавии провести еврореферендум на своей территории
11 октября 2024, 10:37

Фото: iStock/rarrarorro

Министерство иностранных дел Приднестровья предложило молдавским властям провести референдум о вступлении в Европейский Союз на территории непризнанной республики, говорится в заявлении ведомства.
В МИД отметили, что Кишинев пытается «игнорировать мнение приднестровского народа».
«Для того, чтобы узнать истинное мнение всех жителей Приднестровья, мы считаем возможным провести референдум о отношении к Евросоюзу на нашей территории», — сообщается в заявлении.

Приднестровские власти уверены, что голосование может быть организовано «на основе договоренностей между сторонами». Также они предложили пригласить международных наблюдателей для участия в референдуме.

В МИДе подчеркнули, что исторически все важные решения в республике принимались через всенародное голосование. За последний год со стороны Молдовы не наблюдалось усилий по вовлечению приднестровцев в процесс референдума.

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#молдавия
#приднестровье
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Жителям Украины стоит ожидать нового повышения налогов
Депутат Рады: одобренное парламентом повышение налогов не станет последним
11 октября 2024, 10:20

Фото: istock/reflection_art

Депутат Верховной Рады Украины Юрий Камельчук сообщил, что одобренное парламентом повышение налогов не будет последним. Об этом информирует РИА Новости.
На днях депутат Верховной Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламент Украины одобрил законопроект, который предполагает «историческое» повышение налогов. В рамках этого проекта планируется увеличить военный сбор с 1,5% до 5%, а также повысить налог на прибыль банков до 50%.

«Это не последнее повышение налогов, которое нас ждет, еще будет. Потому что никто в мире не будет дарить деньги. Мы их занимаем или сами отдаем, что можем», — сказал Камельчук.

Украинское издание «Страна.ua» ссылаясь на информацию главного юридического управления Верховной Рады, ранее сообщало, что законопроект о повышении налогов в Украине противоречит конституционным нормам страны.

Ранее стало известно, что Минэнерго Украины не сможет запустить 1 ГВт мощности для генерации электроэнергии до конца этого года, как это обещал Владимир Зеленский. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#налог
#владимир зеленский
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В США сообщили о возможном отказе от требования к ЕС по помощи Украине
FT: США могут отказаться от требования к ЕС о блокировке российских активов
11 октября 2024, 08:51

Фото: iStock/rarrarorro

США могут отказаться от требования к Евросоюзу о длительной блокировке российских активов и рассмотреть возможность участия в предоставлении помощи Украине за счет прибыли от этих активов. Об этом информирует Financial Times.
Изначально Соединенные Штаты настаивали на заморозке активов РФ на 3 года, но этому помешал запрет Венгрии. Однако, согласно информации издания, Вашингтон остается открытым для различных форм участия в предоставлении Киеву кредита в размере 35 миллиардов евро, финансируемого за счет российских активов. Уточняется, что окончательное решение еще не принято.

На сегодняшний день на США «оказывается давление» с тем, чтобы обеспечить Киеву суммы, сопоставимые с выделяемыми Европейским союзом. При этом Вашингтон продолжает ​настаивать на ​гарантиях от Евросоюза по сохранению санкций, а также разрабатывает планы на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

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#украина
#евросоюз
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Ким Чен Ын приехал на публичное мероприятие на подаренном Путиным Aurus
Ким Чен Ын прибыл на празднование 79-летия ТПК на подаренном Путиным Aurus
11 октября 2024, 08:30

Фото: iStock/Гавриил Григоров

Лидер КНДР Ким Чен Ын приехал на торжественные мероприятия в честь 79-летия Трудовой партии Кореи на автомобиле Aurus, который ему подарил президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство.
Уточняется, что в Центральной школе по подготовке кадров состоялся концерт и торжественный банкет. Как сообщает ЦТАК, школа — это «крепкая цитадель, гарантирующая вечное будущее всепобеждающей ТПК».

На кадрах, опубликованных РИА Новости, можно заметить, что на лимузине Aurus северокорейский лидер прибыл на концерт вместе с дочерью.



В качестве личных гостей Ким Чен Ына были приглашены чрезвычайный и полномочный посол России в КНДР Александр Мацегора, а также ведущие сотрудники посольства.

Напомним, в июле этого года Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны Алексеем Криворучко. До этого Северную Корею посетил глава российского государства Владимир Путин.

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Володин: Чтобы удержать власть, Вашингтон и Брюссель реализуют проект «Расчеловечивание»
Вячеслав Володин: Запад ведет проект «Расчеловечивание»
11 октября 2024, 08:07

Фото: сайт Кремля

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Соединенные Штаты Америки и западные страны всегда стремились к мировому доминированию. Долгое время им удавалось поддерживать свою гегемонию благодаря грабежу, насилию и колониальной экспансии. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Соответствующую политику Володин охарактеризовав как осуществление проекта «Расчеловечивание». По его словам, мир претерпевает изменения. Другие страны развиваются и становятся лидерами в различных областях.

«Вашингтон и Брюссель теряют своё доминирование. Чтобы продолжить править миром, они реализуют проект «Расчеловечивание»», — указал спикер ГД.

Он отметил, что цель этого проекта заключается в том, чтобы «люди перестали быть людьми». По его словам, Запад под лозунгами освобождения человека на протяжении многих столетий последовательно порабощает его и лишает цельности. Это осуществляется через разрушение традиционных институтов человеческого общества. Всё это делается для того, чтобы человек всё больше оставался один на один с миром.

Володин добавил, что одинокими людьми гораздо легче управлять и манипулировать. По его словам, систематически людей лишают памяти, морали, представления о грехе, а также сочувствия и сострадания. То, ради чего существует человечество — продолжение рода, передача из поколения в поколение веры, моральных ценностей, истории и культуры — целенаправленно блокируется.

«Сегодня мы находимся на этапе, когда людей подталкивают к отказу не только от гендерной, но и человеческой идентичности. Предлагая попробовать себя в роли животных, вымышленных персонажей, мифических существ», — написал он.

По его мнению, такие проявления изначально могут казаться игрой или шуткой, но на самом деле за ними стоит серьезная программа, направленная на отказ от человечности и человеческих качеств.

Он подчеркнул, что человека могут превратить в суррогат, которому не гарантированы права человека, включая самое важное — право на жизнь. Нам крайне важно защитить людей от этого и предотвратить дальнейшее расчеловечивание. Это представляет собой вызов для всего мира, заключил он.

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#володин
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Два поезда столкнулись в Челябинской области, есть пострадавший
Два грузовых поезда столкнулись в Челябинской области
11 октября 2024, 08:03

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Челябинской области столкнулись два грузовых поезда. Об этом проинформировали в пресс-службе перевозчика, пишет РИА Новости.
Сообщается, что инцидент произошёл на станции Челябинск-Южный Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), в результате которого пострадал работник локомотивной бригады. Мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Десятого октября в 21.43 (19.43 мск) на станции Челябинск-Южный в результате соударения двух грузовых поездов произошёл сход трёх порожних платформ и одной платформы с грузом», — отмечается в сообщении.

На данный момент угрозы экологической безопасности не зафиксировано. Специалисты уже работают над установлением причин происшествия.

Ранее сообщалось, что число жертв пожара в «доме-корабле» в Москве возросло. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
#происшествия
#челябинск
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Небензя: США, скованные предвыборной кампанией, потакают агрессии Израиля
11 октября 2024, 05:47

Фото: istock/barbaraaaa

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил Соединённые Штаты в поддержке агрессивных действий Израиля, которые, по его словам, связаны с предстоящей президентской кампанией в США.
Небензя сделал это заявление в ходе заседания Совета Безопасности ООН.

«Израиль пошёл «ва-банк» с атаками против Ливана, а США, несмотря на горький опыт 2006 года, поддерживают его, будучи скованными своей предвыборной кампанией», — отметил российский дипломат.
Он подчеркнул, что Россия считает главным приоритетом скорейшее прекращение огня в секторе Газа, что, по его мнению, поспособствует общей деэскалации в регионе, включая Ливан и Ближний Восток в целом.

Небензя также выразил сомнение в способности некоторых членов Совбеза принять независимые решения из-за их стремления не поставить в неудобное положение своего американского союзника.

«Вместо конкретных действий мы слышим только красивые, но пустые речи», — подытожил он.

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#сша
#россия
#израиль
#банк
#заявление
#оон
#дипломат
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Всемирный банк «плодит» новые механизмы помощи Украине под давлением Запада
РИА: Всемирный банк «плодит» новые механизмы помощи Киеву под давлением Запада
11 октября 2024, 04:36

Фото: сайт Бундестага

Руководство Всемирного банка продолжает разрабатывать новые механизмы помощи Украине, несмотря на критику со стороны России и других стран Глобального Юга, сообщил РИА Новости источник в российской дирекции банка.
По его словам, Киев давно исчерпал лимит заимствований по линии Международного банка реконструкции и развития, но под давлением западных стран Всемирный банк создает дополнительные «надстройки» для дальнейшего финансирования.

«Сейчас уже действуют несколько механизмов, включая трастовые фонды и двусторонние гарантийные программы, позволяющие направлять средства на поддержку Украины», — уточнил собеседник агентства.
Напомним, Россия выступила против нового фонда Всемирного банка, который также будет направлен на помощь Украине.

Ранее сообщалось, что введение новых налогов на Украине вызвало волну критики как среди населения, так и за границей. Газета The New York Times сообщает, что повышение налогов может привести к серьезному недовольству граждан Украины, чье благосостояние ухудшается на фоне затянувшегося конфликта.

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#россия
#помощь
#банк
#киев
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Находящихся в Иране россиян призвали строго соблюдать меры безопасности
11 октября 2024, 03:30

Фото: istock/Andrzej Rostek

Посольство Российской Федерации в Иране призвало российских граждан соблюдать меры безопасности на фоне возможного обострения ситуации, вызванного угрозой ударов Израиля по иранским объектам.
«В связи с напряженной обстановкой вокруг Ирана, россиянам настоятельно рекомендуется строго следовать мерам безопасности и отслеживать сообщения посольства», — заявили в дипмиссии.
Эти меры предосторожности введены на фоне ухудшения международной ситуации и угрозы ответного удара со стороны Израиля. Россиян, находящихся в Иране, просят быть особо внимательными и осторожными в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Тегеран заявил о готовности нанести удары по союзникам США на Ближнем Востоке и в Персидском заливе, если их территории или воздушное пространство будут использованы для атак на Иран. По данным СМИ, Иран отправил соответствующие предупреждения Иордании, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катару.

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