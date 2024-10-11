Глава МИД Венгрии назвал визиты в Россию суверенным правом страны

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Визиты венгерских политиков в Россию являются неотъемлемым правом Будапешта. Об этом на своей странице в соцсети написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, находящийся сейчас на Международном газовом форуме в Петербурге.
Государственный деятель резко отреагировал на вопрос журналиста немецкого телеканала ZDF о том, не является ли его приезд в РФ очередной провокацией в адрес Евросоюза. Сийярто отметил, что Венгрия требует вежливого и уважительного обращения к себе, поскольку участие министров в международных мероприятиях — это суверенное право государства.
Он добавил, что венгры не являются нацией «яволь» («так точно»). Никто не вправе указывать Венгрии, заключил Сийярто.
Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия гордится своей мирной стратегией и поддержанием диалога с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Он добавил, что венгры не являются нацией «яволь» («так точно»). Никто не вправе указывать Венгрии, заключил Сийярто.
Ранее премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что Венгрия гордится своей мирной стратегией и поддержанием диалога с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова