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В Венгрии заявили, что страну не затронет остановка транзита газа через Украину

Сийярто: Венгрию не затронет остановка транзита газа из РФ через Украину
08 октября 2024, 20:20
Фото: iStock/MikeMareen

Фото: iStock/MikeMareen

Венгрию не затронет возможная остановка транзита газа из России через Украину, поскольку поставки в основном производятся через «Турецкий поток». Однако Будапешт готов оказать помощь другим европейских государствам, на которых остановка транзита отразится сильнее, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что в Венгрии не опасаются прекращения транзита российского газа через Украину. В настоящее время энергоресурсы поступают через газопровод «Турецкий поток», благодаря которому энергоснабжение страны находится в безопасности.

Однако Сийярто добавил, что в центральной Европе есть государства, для которых отмена транзита станет серьёзной проблемой. За последние годы Венгрия вложила много средств в газовую инфраструктуру, поэтому может оказать помощь соседям.



Также министр добавил, что в 2024 году через «Турецкий поток» в Венгрию уже прибыло свыше 5,6 миллиарда кубометров газа.

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#газ
«Надо слушать»: Лавров прокомментировал слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю
Лавров советует Европе прислушаться к словам Фицо о ракетном ударе по Брюсселю
08 октября 2024, 20:43

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал Европе прислушаться к совам премьер-министра Словакии Роберта Фицо о ракетном ударе по Брюсселю. Об этом дипломат сообщил журналистам во вторник 8 октября.
Роберт Фицо предложил ударить дальнобойным западным оружием по Брюсселю, чтобы европейские власти поняли, какой серьезный вопрос они обсуждают, когда говорят о разрешении ВСУ бить вглубь России. Об этом политик заявил изданию Hlavny Dennik 7 октября.
«Он умный порядочный человек, честный политик. Там таких немного. Надо слушать то, что он говорит, и слышать», — цитирует комментарий Лаврова по заявлению Фицо РИА Новости.

Ранее депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что Запад может разрешить Украине бить дальнобойными ракетами по территории России после выборов в США.

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#сша
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#сергей лавров
#мид
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«Чертовы лжецы и чертово зло»: журналист WP раскрыл, как Байден обзывает лидеров государств
WP: Байден в личных беседах оскорблял Нетаньяху и называл «чертовым лжецом»
08 октября 2024, 19:57

Фото: kremlin

Президент США Джо Байден в личных беседах неоднократно оскорблял премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и называл «чертовым лжецом». Об этом написал в своей книге член редколлегии газеты The Washington Post Боб Вудворд. Цитаты из книги приводит 8 октября CNN.
«Когда Израиль начинал военную операцию в Рафахе в секторе Газа Байден говорил, что у Нетаньяху «нет никакой стратегии», а в частных разговорах называл премьера чертовым лжецом», — говорится в книге.
Кроме этого Вудворд рассказывает, как в июле президент Байден кричал на Нетаньяху в грубой форме и требовал объяснить, что произошло. Это было после ликвидации Израилем в Ливане старшего военного советника Фуада Шукра. Нетаньяху тогда ответил, что Израиль воспользовался возможностью.

В книге идет речь и о высказываниях Байдена в адрес президента России, которого лидер США якобы называл «воплощением зла».

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#сша
#израиль
#президент
#лидер
#байден
#премьер-министр
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Израиль ликвидировал двух преемников Насруллы
Нетаньяху: ЦАХАЛ ликвидировал двух преемников генсека «Хезболлы» Насруллы
08 октября 2024, 19:43

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала преемника погибшего под обстрелами генерального секретаря ливанского движения «Хезболлах» Хасана Насруллы и преемника его преемника. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он подчеркнул, что израильские войска нанесли огромный ущерб возможностям ливанского движения. Они уничтожили «тысячи террористов», в числе которых сам Насрулла, его преемник и преемник этого преемника.

Ранее в этот день глава Минобороны Израиля Йоав Галант назвал «Хезболлу» группировкой без лидера, поскольку преемник ранее ликвидированного под обстрелами Ливана Хасана Насруллы, вероятнее всего, тоже погиб от ударов ЦАХАЛ.

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#израиль
#ливан
#цахал
#биньямин нетаньяху
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Лавров заявил, что не заинтересован дискуссией на Западе о переговорах с Россией
08 октября 2024, 19:36

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не интересуется дискуссией на Западе и на Украине о необходимости провести переговоры с Москвой. По его словам, подобные диалоги являются абсолютно пустыми разговорами.
В беседе с журналистами, комментируя продолжающиеся обсуждения о необходимости проведения переговоров с Россией, он отметил, что его это не интересует и он перестал следить за этими дискуссиями.

Также Лавров отметил, что уже вспоминал пословицу о Емеле, тем самым указав на то, что это абсолютно бессмысленные разговоры, которые ни к чему не приведут и никак не повлияют на ситуацию.

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#сергей лавров
#украина
#мид рф
#всу
#запад
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Лукашенко назвал «вяканием» призывы к вторжению в Белоруссию
Лукашенко назвал призывы напасть на Белоруссию вяканием
08 октября 2024, 18:52

Фото: Сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, отвечая на призывы ряда украинских политиков напасть на страну, заявил, что здесь их ждут, но добавил, что такие заявления не больше чем «просто вякание» со стороны ни за что не отвечающих людей. Видеозапись комментария представлена в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
Лукашенко объяснил, что такие громкие заявления поступают от людей, которые не принимают абсолютно никаких решений, поэтому это «обычное вякание». Никто из более серьёзных политиков, даже на уровне президента Украины Владимира Зеленского, не думает о том, чтобы ввести свои войска в Белоруссию.

Это было бы, по словам белорусского лидера, слишком серьёзным решением, которое приведёт к краху в военном отношении всей киевской власти.

Также Лукашенко отметил, что власти Белоруссии абсолютно спокойны в этом отношении, поскольку, повторил, что заявления поступают от ничего не решающих лиц.

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#александр лукашенко
#белоруссия
#украина
#политика
#конфликт
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Спикер ГД Володин предостерёг коллег от принятия закона о налоге на бездетность
08 октября 2024, 18:50

Фото: сайт Кремля

Депутатам Государственной думы следует хорошо всё взвесить, прежде чем выдвигать непродуманные, к которым, в частности, относится законопроект о введении в стране налога на бездетность. С таким предостережением выступил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы. По мнению Володина, есть прямая необходимость бороться с пропагандой сознательного и не мотивированного по медицинским либо религиозным соображениям отказа от деторождения, так называемого чайлдфри. Однако впадать в другую крайность и заниматься встречной пропагандой родов не следует.

«Вы вначале подумайте, прежде чем озвучивать инициативу. Не надо пугать общество» — обратился к парламентариям спикер Государственной думы.

По мнению Володина, страна, где рождаются дети, будет развиваться и становиться сильнее. Но и крайностей следует избегать. Ранее глава думского комитета по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала предложение депутата Андрея Гурулёва о введении в России налога на бездетность неуместным и несвоевременным.

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#дети
#общество
#семьи
#вячеслав володин
#госдума
#налоги
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Стубб назвал Россию прямой угрозой для Финляндии и НАТО
08 октября 2024, 18:43

Фото: iStock/Ruma Aktar

Президент Финляндии Александр Стубб твердо уверен в том, что Россия якобы является угрозой для его страны и НАТО, несмотря на неоднократные заявления Москвы об отсутствии намерений вступать в конфликт с альянсом. Такое заявление сделал Стубб на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Брюсселе.
«Россия остается наиболее прямой и существенной угрозой для альянса и для Финляндии», — заявил Стубб.

Ранее сообщалось, что НАТО намерена дополнительно сформировать 49 боеспособных бригад, доведя их общую численность до 131. В 2021 году Североатлантическому альянсу было достаточно иметь 82 боеспособные бригады, а сейчас и в ближайшем будущем требования выросли, поэтому их число будет доведено до 131.

Для достижения такого показателя будут дополнительно созданы 49 крупных соединений, в которых будут числиться по пять тысяч военных.


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#россия
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#нато
#финляндия
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Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном в этом месяце
Пашинян: Армения готова подписать соглашение о мире с Азербайджаном
08 октября 2024, 18:31

Фото: iStock/Maksym Kapliuk

Армения готова подписать мирное соглашение с Азербайджаном в этом месяце. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян по итогам встречи с лидерами стран-участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) в Кремле.
Он выразил уверенность, что в настоящее время удалось добиться достаточного согласованного контента для заключения мира с соседней республикой.

Ранее сообщалось, что в ходе заседания президент России Владимир Путин и Пашинян договорились о совместной охране государственной границы Армении с Ираном и Турцией. С 1 января 2025 года на ней будут находиться, помимо российских пограничников, ещё и армянские из Службы национальной безопасности страны.

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#армения
#азербайджан
#никол пашинян
#мир
#соглашение
#политика
#россия
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«Губу не раскатывайте»: Харрис не даст Украине вступить в НАТО, уверены в Киеве
Соскин: Камала Харрис заявила, что Украина не вступит в НАТО
08 октября 2024, 18:14

Фото: РИА Новости/Стрингер

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис фактически заявила, что Украины не будет в НАТО. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем канале на платформе YouTube.
Неоднозначный комментарий Камалы Харрис об Украине прозвучал во время интервью в эфире американской телекомпании CBS. По слова кандидата в президенты, вопрос о членстве Украины в НАТО будет решаться «если и когда» для этого придет время.
«Это означает: ребята, вы там губу не раскатывайте, никакого НАТО вам не видать», — прокомментировал Соскин слова Харрис.

По мнению аналитика, если Харрис победит на выборах, Украина не сможет вступить в альянс «ни целиком, ни по частям», так как это это полностью изменит мировой геополитический баланс, а Россия никогда такого не допустит.

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