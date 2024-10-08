В Венгрии заявили, что страну не затронет остановка транзита газа через Украину

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Венгрию не затронет возможная остановка транзита газа из России через Украину, поскольку поставки в основном производятся через «Турецкий поток». Однако Будапешт готов оказать помощь другим европейских государствам, на которых остановка транзита отразится сильнее, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что в Венгрии не опасаются прекращения транзита российского газа через Украину. В настоящее время энергоресурсы поступают через газопровод «Турецкий поток», благодаря которому энергоснабжение страны находится в безопасности.
Однако Сийярто добавил, что в центральной Европе есть государства, для которых отмена транзита станет серьёзной проблемой. За последние годы Венгрия вложила много средств в газовую инфраструктуру, поэтому может оказать помощь соседям.
Также министр добавил, что в 2024 году через «Турецкий поток» в Венгрию уже прибыло свыше 5,6 миллиарда кубометров газа.
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Однако Сийярто добавил, что в центральной Европе есть государства, для которых отмена транзита станет серьёзной проблемой. За последние годы Венгрия вложила много средств в газовую инфраструктуру, поэтому может оказать помощь соседям.
Также министр добавил, что в 2024 году через «Турецкий поток» в Венгрию уже прибыло свыше 5,6 миллиарда кубометров газа.
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Анастасия Чинкова