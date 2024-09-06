МИД Венгрии заявил, что не собирается отправлять оружие на Украину

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Венгрия остается единственной страной НАТО и Евросоюза, которая до сих пор не отправляла и не собирается отправлять оружие на Украину. Об этом заявил 6 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Кроме этого венгерский дипломат назвал «опасной эскалацией» идею бить дальнобойным западным оружием вглубь территории России.
Сийярто также отметил, что Венгрия выступает за дипломатическое решение конфликта, а не военное.
Ранее Пентагон сообщил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 250 млн долларов. По заявлению главы Пентагона Ллойда Остина, о новых мерах поддержки Киева вскоре объявит президент США Джо Байден. Перед этим президенту Украины Зеленский в Германии просил у стран Запада дальнобойное оружие для ударов по России.
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«Что касается Украины, министр Сийярто осудил идею применения поставленных Западом вооружений для ударов вглубь российской территории, назвав это опасной эскалацией», – написал спикер венгерского правительства Золтан Ковач в соцсети Х.
Сийярто также отметил, что Венгрия выступает за дипломатическое решение конфликта, а не военное.
Ранее Пентагон сообщил о выделении очередного пакета военной помощи Украине на 250 млн долларов. По заявлению главы Пентагона Ллойда Остина, о новых мерах поддержки Киева вскоре объявит президент США Джо Байден. Перед этим президенту Украины Зеленский в Германии просил у стран Запада дальнобойное оружие для ударов по России.
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Лия Мурадьян