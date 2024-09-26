Еще одна европейская страна выступила за немедленное прекращение огня на Украине

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия поддерживает немедленное прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров с Россией.
«Венгрия является сторонником немедленного прекращения огня и начала мирных переговоров. Это станет наиболее быстрым путем к миру, и с началом переговоров о мире жизни многих людей удастся спасти. И я знаю, что сказать об этом легче, чем воплотить данную идею в жизнь», — подчеркнул Сийярто в ходе выступления на общих дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА Новости.Глава МИД Венгрии также отметил, что отказ великих держав от общения на площадке ООН является абсурдным и может привести к новому разделению мира на блоки, что повлечет за собой «кошмарные последствия». По его словам, сотрудничество между Западом и Востоком способно принести пользу всему миру, а диалог между сторонами необходим для предотвращения глобального кризиса.
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Елена Перлова