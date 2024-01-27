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Глава МИД Венгрии объяснил разницу в подходах к конфликтам на Украине и в Газе

27 января 2024, 11:07
Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Военные действия на Украине и в секторе Газа необходимо завершить, причём сделать это нужно как можно скорее. При этом для разрешения этих конфликтов необходимо применять совершенно противоположные подходы.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Впрочем, как он подчеркнул в разговоре с корреспондентом издания Jerusalem Post, в любом случае приоритетом должно оставаться спасение жизней мирных граждан. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что на Украине необходимо добиться прекращения огня, затем провести мирные переговоры, результатом которого должно стать заключение мирного соглашения. В секторе Газа, напротив, следует сначала добиться полной победы над боевиками ХАМАС, а затем уже садиться за стол переговоров.

Сийярто также добавил, что если любой из этих военных конфликтов выйдет за пределы одной страны, то он неминуемо вовлечёт другие государства. По словам руководителя венгерского внешнеполитического ведомства, такая ситуация может легко спровоцировать начало третьей мировой войны.

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#венгрия
#сектор газа
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В Германии заявили о неготовности к противостоянию с Россией
Министр обороны ФРГ Писториус заявил о неготовности страны к противостоянию с РФ
27 января 2024, 11:44

Фото: iStock/photosvit

Германия не готова вступить в противостояние с Россией. Об этом сообщает The Telegraph, приводя слова министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
По его словам, Германия в настоящее время не готова защищать себя от тех проблем безопасности, с которыми в будущем столкнётся Европа.

Глава минобороны ФРГ добавил, что сейчас уже нельзя испытывать уверенность в том, что в регионе будет царить мир. В связи с этим, на фоне меняющихся вызовов безопасности, с которыми столкнулись Германии и страны НАТО, бундесвер вынужден был сменить роль.

Писториус призвал быть готовыми к отражению угрозы, исходящей от России и других стран, вовлечённых в конфликт.

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Раскрыты несостыковки украинской версии крушения Ил-76
Журналист Малькевич назвал несостыковки украинской версии крушения Ил-76
27 января 2024, 10:57

Фото: РИА Новости/СК РФ

У версии крушения самолёта Ил-76, представленной украинской стороной, есть ряд несостыковок. Об этом в беседе с «Царьградом» рассказал сопредседатель Координационного совета ОП России по интеграции новых регионов, журналист Александр Малькевич.
Напомним, что 24 января в Белгородской области произошло крушение российского самолёта Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные. Все бойцы и члены экипажа погибли. В Госдуме назвали это происшествие спланированным заранее терактом.

Эксперт сообщил, что украинские власти заявили своим гражданам, что российские СМИ якобы предоставили недостоверную информацию о находящихся на борту. Они утверждают, что в самолёте летели не украинские военные, поскольку обмен пленными уже якобы произошёл ранее.

По версии украинских изданий, самолёт перевозил ракеты для ЗРК. Однако Малькевич сразу опроверг эту версию, поскольку при крушении произошёл бы куда более сильный взрыв из-за детонации всех этих ракет.

В беседе с «Царьградом» журналист назвал свою версию. Он подчеркнул, что среди находящихся на борту было много людей с русскими фамилиями. Это могли быть граждане, насильно мобилизованные и намеренно сдавшиеся в российский плен. Если бы эти бойцы вернулись, они стали бы агитаторами, которые усилили бы разложение и так ослабших ВСУ.

По словам Малькевича, украинские власти специально ликвидировали этих солдат, поскольку понимали, что их возвращение сулит ряд проблем. Зеленский заранее просчитал, что русские люди, которые по приезду будут рассказывать украинским бойцам о преимуществах российского плена, могут быть опасны для властей.

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*Организация признана террористической и запрещена на территории РФ
#украина
#россия
#крушение
#самолет
#всу
#владимир зеленский
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Юрист Романенко раскрыл негативные для США последствия конфискации активов РФ
Юрист Романенко: конфискация активов РФ ускорит опасные для США процессы
27 января 2024, 10:31

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Конфискация российских активов в США принесёт больше негативных последствий Вашингтону, нежели России. Об этом заявил юрист-международник Дмитрий Романенко в эфире радиостанции Sputnik.
Он отметил, что многие государства начнут выводить свои активы из США, и этот процесс может стать необратимым. Ожидается, что такие действия начнутся уже на следующий день после принятия властями США решения о конфискации активов РФ.

Романенко подчеркнул, что третьи страны начнут активнее отказываться от использования доллара в международной торговле. Специалист убеждён, что государства также начнут быстрее избавляться от государственных облигаций США.

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#сша
#белый дом
#страны
#экономика
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На Украине зреет бунт против Зеленского
Политолог Бортник: против Зеленского зреет бунт в Верховной Раде
27 января 2024, 10:02

Фото: РИА Новости/Стрингер

В Верховной Раде назревает бунт против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своём блоге на YouTube рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
По его словам, всё больше депутатов начинают переходить на сторону главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Зреющий бунт грозит Зеленскому частичной потерей полномочий власти.

Власть президента в первую очередь основывалась на доминировании его правящей партии «Слуга народа» в Верховной Раде. Однако из-за нарастающих конфликтов ожидаемо перераспределение власти.

Бортник подчеркнул, что в этом случае Зеленскому придётся согласовывать все свои решения, в том числе и назначение министров, с депутатами парламента. Таким образом, президент превратится в «хромую утку».

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#владимир зеленский
#валерий залужный
#парламент
#украина
#конфликт
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Володин предостерёг страны НАТО от поддержки нацистской идеологии
27 января 2024, 09:58

Фото: сайт Кремля

Для руководителей стран НАТО оправдание и даже поощрение нацистской идеологии становится абсолютно обычным делом. Это опасный путь, который может привести к новой мировой войне, ещё более страшной, чем обе предыдущие.
Об этом в день 80-летия полного снятия фашистской блокады Ленинграда написал в своём телеграм-канале спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Глава нижней палаты российского парламента подчеркнул, что Трюдо, Шольц, Макрон, Сунак и иже с ними не только оправдывают преступления нацистского киевского режима, но и выступают прямыми спонсорами военных преступлений, политики терроризма и массового геноцида. Это прямой путь к новой войне, считает депутат.

Володин также отметил, что в наши дни особенно важно помнить о героизме, мужестве и подвигах советских солдат, потому что теперь, спустя восемь десятилетий после кровавых и страшных событий Второй мировой войны нацизм снова поднимает голову. Здравомыслящие люди должны сделать всё возможное, чтобы не допустить новой войны, заключил спикер Госдумы.

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#вячеслав володин
#депутат
#люди
#макрон
#солдат
#шольц
#рф
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Евродепутат Уоллес обвинил ЕС в нежелании признать коррумпированность Украины
27 января 2024, 09:42

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Представители стран Евросоюза стыдливо опускают глаза, не желая признавать факты повальной коррупции, которая пронизала всю Украину сверху до низу. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
В своей социальной сети Х (бывший Twitter) этот седовласый бородач несколько анархистского вида с возмущением написал, что осуждение и порицание венгерского премьер-министра Виктора Орбана Евросоюз превратил в своеобразный вид спорта. Однако еврочиновники лицемерно закрывают глаза на коррупцию на Украине, несмотря на то, что Европейский суд аудиторов официально признал эту страну в огромной степени коррумпированной.

Напоминаем, что новый саммит по вопросам многолетнего финансирования Киева должен пройти в Брюсселе 1 февраля. Еврокомиссия до сих пор планирует протащить план по масштабной поддержке Киева, несмотря на твёрдое и последовательное противодействие Венгрии. Члены Европарламента опасаются, что Еврокомиссия может пойти на недопустимые, по мнению депутатов, уступки Орбану.

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#саммит
#евросоюз
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#украина
#коррупция
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Власти Техаса вывезли из штата более 100 тысяч нелегальных мигрантов
27 января 2024, 08:59

Фото: istockphoto/Wirestock

С 2022 года власти штата Техас отправили в другие части США около 102-х тысяч нелегальных мигрантов. Об этом сообщили сотрудники офиса губернатора штата Грега Эббота.
Сотрудники администрации Техаса также уточнили, что в Вашингтон за этот период было отправлено более 12,5 тысячи мигрантов, в Чикаго — порядка 31,2 тысячи, а в Нью-Йорк — более 37,5 тысячи нелегалов. Помимо этих крупных городов, нелегальных беженцев из приграничного штата в немалых количествах отправляли также в Лос-Анджелес, Денвер и Филадельфию.

Также представители техасских властей рассказали о том, что им удалось самостоятельно изъять более 454 миллионов смертельных доз наркотика фентанил. Местные маршалы и рейнджеры сумели задержать на границе и не пустить в штат более полумиллиона нелегальных мигрантов.

Чуть ранее губернатор Эббот назвал Техас форпостом в миграционной войне, которую развязал Джо Байден своей неумелой политикой. Он посетовал, что в Белом доме уже давно не могут думать ни о чём, кроме Киева, в ущерб собственной стране. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев не исключил возникновения на юге США подобия гражданской войны и создания Техасской народной республики.

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#губернатор
#сотрудники
#джо сша
#мигранты
#дмитрий медведев
#рф
#джо
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В Польше назвали причину резко возросшего уровня преступности
Уровень преступности в Польше резко вырос из-за наплыва украинцев
27 января 2024, 08:05

Фото: istockphoto/Luis Echeverri Urrea

В последнее время в Польше заметно вырос уровень преступности, причём во всех сферах. Причину этого правоохранители и местные жители видят в большом количестве украинцев, по разным поводам приезжающих в страну.
В публикации на эту тему газеты Rzeczpospolita, в частности, указывается, что многие из украинских «гостей» чувствуют себя в чужой стране настолько раскованно и непосредственно, что позволяют себе такие поступки, на которые не отважился бы ни один поляк. Например, полицейских весьма удивляет количество пьяных украинцев, садящихся за руль автомобиля. Многие из правоохранителей даже сомневались по началу в исправности приборов, раз за разом показывающих превышение допустимого количества промилле в крови при проверке водителей с Украины.

Их сомнения развеял представитель Ассоциации украинцев в Польше Мирослав Скурка. Он открыто признал, что его соотечественники просто-напросто пьют больше, чем коренная нация, и объяснил это некими загадочными «проблемами культурного характера». С ним можно поспорить на эту тему, поскольку речь не может идти о каких бы то ни было проблемах культуры ввиду полного отсутствия таковой.

Фото: istockphoto/Ohoho

Польский эксперт по дорожному движению Войцех Пащечны, мнение которого приводится в материале, высказывает недоумение и возмущение по поводу чувства безнаказанности, которое, по-видимому, ощущают приезжие украинцы. Он даже высказал мнение, что до них, возможно, не доведено то, что нетрезвая езда влечёт за собой неприятные последствия и уголовное наказание. Пан Войцех, скорее всего, просто не понимает: украинцам просто наплевать на польские законы и правила.

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#украина
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Госдеп одобрил возможную продажу Греции истребителей F-35
Пентагон: Госдеп одобрил возможную продажу Греции истребителей F-35
27 января 2024, 05:09

Фото: iStock/Milous

Пентагон сообщил, что Госдепартамент США утвердил возможную сделку по продаже Греции истребителей F-35 пятого поколения, а также сопутствующего оборудования на общую сумму примерно 8,6 миллиарда долларов, передает РИА Новости.
По информации оборонного ведомства, запрос от Греции включает в себя до 40 истребителей, двигателей, системы связи, логистического обеспечения, обучения, технической поддержки и запасных частей.

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#соглашение
#георгиевская лента
#ядерное оружие
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