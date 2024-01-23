Глава МИД Венгрии Сийярто получал угрозы с Украины перед поездкой в Ужгород

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Представители венгерского министерства иностранных дел на Украине получили письмо с угрозами накануне поездки главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Ужгород. Министр заявил, что не отменит визит, поскольку встреча с украинской делегацией пройдёт в интересах венгерского меньшинства, проживающего в Закарпатье.
Министр иностранных дел Венгрии сообщил, что ему известно о смертельных угрозах из украинского источника. Целью этого письма является бросить тень на встречу глав венгерского и украинского внешнеполитических ведомств, намеченную на 29 января. Венгрия заинтересована в том, чтобы сохранить ровные отношения с Украиной, ведь в Закарпатье проживает 150-тысячная община венгров. Сийярто также добавил, что украинские власти заверили его, что сделают всё возможное для обеспечения безопасности встречи в Ужгороде. Венгерские службы безопасности работают в тесном контакте с украинскими коллегами, заключил глава МИД Венгрии.
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Александр Бойцов