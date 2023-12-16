Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Politico бульварной газетой из-за клеветы

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Информация о том, что на прошедшем 14-15 декабря саммите ЕС премьер-министр Венгрии Виктор Орбан якобы вышел за кофе по предложению канцлера Германии Олафа Шольца, пока остальные члены Евросоюза голосовали за начало переговоров с Украиной по вопросу вступления Киева в европейскую семью, не соответствует действительности. Об этом в беседе с порталом Mandiner рассказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
«"Я предлагаю <...> не упоминать такие несерьезные бульварные газеты, как Politico. Это просто недостойно, чтобы здесь звучали такие высказывания», — приводит портал слова министра.Напомним, ранее американское издание Politico сообщило о том, что немецкий канцлер Олаф Шольц якобы предложил Виктору Орбану выйти за кофе, когда обсуждение переговоров о членстве Украины в ЕС зашло в тупик, а отсутствие венгерского премьера, в свою очередь, позволило принять решение о начале переговоров с киевским режимом.
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Артем Путинцев