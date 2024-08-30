Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Петербург обсудить энергобезопасность

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Санкт-Петербург. Целью его поездки является обсуждение вопросов энергетической безопасности.
Об этом сам министр написал в своей социальной сети, снабдив пост фотографиями из аэропортов Будапешта и Санкт-Петербурга. Сийярто отметил, что безопасность энергоснабжения является вопросом национальной безопасности в целом.
Ранее глава венгерского внешнеполитического ведомства подверг критике европейскую бюрократию, которая, по его словам, страдает «военным психозом» в отношении событий на Украине. Сийярто также подчеркнул, что бесконечные поставки оружия Киеву приводят к затягиванию конфликта и способствуют дальнейшему разрушению Украины.
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Александр Бойцов