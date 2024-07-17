Сийярто озвучил способ выхода из украинского конфликта

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что выход из украинского конфликта придётся искать за столом переговоров.
«Если не получается разрешить проблему на поле боя, значит, выход следует искать за столом переговоров», — приводит RT слова Сийярто.
А политик Олег Царёв заявил, что уже к осени Западу придётся либо договариваться с Россией и разрешать конфликт с помощью переговоров, либо продолжать конфликт, но с помощью своих войск.
«В зависимости от того, как мы будем воевать, будет складываться ситуация на осень. Мы продвигаемся, но обвалов фронта ещё нет. Оружия поставляется немного Западом, а у Украины демографические проблемы. С мобилизацией не так просто, с отоплением и электроэнергией. Они понимают, что осенью надо будет либо договариваться, либо вводить уже свои войска», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Царёв.
Ранее в Сингапуре заявили, что президент Украины Владимир Зеленский не стремится к урегулированию конфликта мирным путём.
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Мелисса Тимофеева