Глава МИД Венгрии призвал США обратить внимание на антисемитизм в своей стране

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В своем выступлении перед спикером израильского Кнессета, глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил рост антисемитских инцидентов в США и призвал Госдепартамент пересмотреть свою политику в отношении других стран.
Сийярто подчеркнул, что после начала противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС количество антисемитских проявлений заметно возросло, в том числе и в Соединенных Штатах, где он достиг аж 300 процентов.
Дипломат выразил надежду на то, что это заставит Госдепартамент пересмотреть свою риторику по поводу свободы вероисповедания в других странах. Сийярто также подчеркнул, что Венгрия остается самым безопасным местом в Европе для еврейских общин и подтвердил готовность страны продолжить поддерживать Израиль.
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«Только в США зафиксирован рост на 300 процентов. Искренне надеюсь, что после этого Госдепартамент прекратит выступать с сообщениями о свободе вероисповедания в других странах», — заявил дипломат. Он назвал Венгрию самым безопасным местом в Европе для еврейских общин и пообещал Охану дальнейшую поддержку Израиля Венгрией.
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Маруняк Сергей Дмитриевич