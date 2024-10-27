Глава МИД Венгрии прокомментировал парламентские выборы в Грузии

Петер Сийярто (фото: РИА Новости/Алексей Даничев)
Несмотря на попытки иностранного вмешательства, грузинский народ выразил свою волю на выборах, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии объявила, что «Грузинская мечта» набрала 57,4% голосов на парламентских выборах после пересчета голосов примерно с 44% избирательных участков.
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Грузии начала публикацию результатов пересчета голосов на этих выборах.
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«Несмотря на попытки вмешательства, народ Грузии ясно дал понять, чего хочет. Патриотическая правящая партия, поддерживающая семью, победила на выборах с подавляющим преимуществом. Браво, поздравляем!» – подчеркнул Сийярто.
Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия Грузии начала публикацию результатов пересчета голосов на этих выборах.
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Александр Климов